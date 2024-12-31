5 أسباب ستجعلك تفضل تناول الديك الرومي

يعد الديك الرومي من اللحوم اللذيذة ومن الخيارات المفضلة عند البعض، بغض النظر عن طريقة تقديمه أو تحضيره. وذلك على الرغم من انزعاج البعض من قوامه الجاف والوقت المستغرق في تحضيره.

شاركت الدكتورة كاري روكستون، اختصاصية التغذية الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة الملكة مارغريت في المملكة المتحدة، صحيفة التلغراف القيمة الغذائية للديك الرومي وفوائده العديدة التي تنعكس على صحتك وستجعلك تفكر في تناوله أحيانا بدلا من الدجاج.

والتالي بعض مزايا لحم الديك الرومي:

1- مصدر أساسي لفيتامينات بي، التي تساعد جسمك على استخدام الطاقة

من المعروف أن اللحوم مثل لحم الديك الرومي مصدر غني بالبروتين، ولكن ما يجهله البعض ويجب معرفته أنها مصدر غني أيضا بفيتامينات بي الأساسية التي تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على عمل العديد من أعضاء وأجهزة الجسم بسلاسة. ويوجد العديد من أنواع فيتامينات بي المختلفة، وتستهلك أجسامنا هذه الفيتامينات باستمرار.

ما فيتامينات بي؟

تتكون فيتامينات بي من مجموعة من 8 فيتامينات قابلة للذوبان في الماء تؤدي وظائف أساسية، وفيتامينات بي مهمة لضمان عمل خلايا الجسم بشكل صحيح. فهي تساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة (التمثيل الغذائي)، وإنتاج خلايا الدم، والحفاظ على صحة خلايا الجلد وخلايا الدماغ وأنسجة الجسم الأخرى.

ويمكنك الحصول على ما يكفي من فيتامينات بي من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. في حين يمكنك استخدام المكملات الغذائية في حال عدم تلبية احتياجاتك اليومية منها من خلال الطعام.

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وإذا لم تحصل على ما يكفي من الفيتامينات من نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية قد تصاب بنقص فيتامينات بي. ويمكن أن تعاني أيضا من نقص إذا لم يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح، أو إذا تخلص جسمك منها بكثرة، بسبب بعض الحالات الصحية أو الأدوية.

النياسين

تقول الدكتورة روكستون إنها "تفضل أفخاذ الديك الرومي وتشجع بشدة على تناولها، وتستغرب عدم إقبال الناس عليها بكثرة. فهي رخيصة جدا وتحتوي على كمية إضافية من فيتامين بي 3 (النياسين)، المفيد للصحة النفسية وصحة القلب".

يعد النياسين أحد فيتامينات بي الذي يجب التنويه له عندما يتعلق الأمر بالديك الرومي، وذلك لدوره المهم في الحفاظ على صحة البشرة ومساعدته على استخراج الطاقة من الطعام الذي نتناوله.

كما أضافت: "وجدنا من خلال نتائج بعض الأبحاث التي أجريتها في تحليل غذائي، أن لحم فخذ الديك الرومي يحتوي على نسبة مضاعفة من فيتامين بي 3 (النياسين) مقارنة بلحم فخذ الدجاج".

ويجب أن يحصل الرجال البالغون على 16 مليغراما من فيتامين بي 3 والنساء على 14 مليغراما. ويحتوي تقريبا 100 غرام من لحم فخذ الديك الرومي (ما يعادل تقريبا شريحتين أو ثلاث شرائح سميكة) على 4.64 مليغرامات من فيتامين بي 3 بينما يحتوي فخذ الدجاج على 2.33 مليغرام.

2- مصدر جيد للفوسفور، الذي يحافظ على صحة عظامك وأسنانك

يعد الفوسفور مهما لصحة العظام. كما يساعد في الحفاظ على ثبات ضربات القلب، وتنظيم الهرمونات.

وتحتوي حصة 85 غراما من الديك الرومي (ما يعادل شريحتين تقريبا) على ما يقرب من 18% من احتياجاتك اليومية من الفوسفور.

وتوضح الدكتورة روكستون أن "نسبة الفوسفور في الديك الرومي أعلى قليلا من اللحوم الأخرى، وهو معدن يساعد في تكوين بنية العظام والأسنان".

ويحتوي 100 غرام تقريبا من فخذ الديك الرومي على 272 مليغراما من الفوسفور، بينما يحتوي ما يعادلها بالوزن من الدجاج على 195 مليغراما.

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3- يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، المفيد لجهازك المناعي

يعد السيلينيوم عنصرا غذائيا مهما ومضادا للأكسدة يحمي خلاياك من التلف الناتج عن العوامل المؤثرة على نمط الحياة اليومية مثل ضوء الشمس وتلوث الهواء. كما يلعب دورا رئيسيا في إبطاء عملية الشيخوخة، ويدعم عملية التمثيل الغذائي في جسمك، ويعزز جهازك المناعي، بالإضافة إلى دوره في دعم الغدة الدرقية، وهو أمر مهم لموازنة الهرمونات في الجسم.

وتقول الدكتورة روكستون "وجدنا من خلال نتائج البحث الذي أجريناه في المقارنة بين الدجاج والديك الرومي أن الديك الرومي يحتوي على نسبة سيلينيوم أعلى من الدجاج. ويحمينا السيلينيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين سي والنحاس من تلف الخلايا".

4- يحتوي على سعرات حرارية ودهون أقل مقارنة بالدجاج

قد تعتقد أن صدور الدجاج هي المصدر الحيواني الأقل نسبة دهون. ولكن وفقا للبحث الذي أجرته الدكتورة روكستون بمقارنة الدجاج والديك الرومي، فقد وجد أن صدور الديك الرومي تحتوي على سعرات حرارية ودهون أقل. كما أن كمية الدهون في أفخاذ الديك الرومي هي نصف ما هو موجود في أفخاذ الدجاج.

وتحتوي 100 غرام من صدور الديك الرومي على 1.4 غرام فقط من الدهون مما يجعله خيارا رائعا لنظام غذائي منخفض الدهون، وانخفاض الدهون في هذا النوع من اللحوم هو السبب الذي يجعل هذا اللحم جافا.

ويحتوي 100 غرام من فخذ الديك الرومي على 6 غرامات من الدهون الكلية و164 سعرة حرارية، بينما يحتوي فخذ الدجاج على 14.8 غرام دهون و226 ​​سعرة حرارية.

5- مصدر جيد للبروتين، ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول

البروتين هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم للنمو وإصلاح الخلايا والعمل بشكل صحيح، وهو المكون الهيكلي الرئيسي للعضلات والأنسجة الأخرى في الجسم ويوجد في العديد من الأطعمة، ومن المهم أن تحصل على كمية كافية منه يوميا.

وسواء كان هدفك فقدان الوزن أو بناء العضلات أو المحافظة على نظام غذائي صحي متوازن، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن يكون مفيدا. تشير الدكتورة روكستون إلى أن الديك الرومي يحتوي على نسبة أعلى من البروتين مقارنة بالدجاج.