هل يحميك شرب القهوة والشاي من السرطان؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكلية الطب بجامعة يوتا في الولايات المتحدة الأميركية عن ارتباط استهلاك القهوة والشاي بانخفاض خطر الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، بما في ذلك سرطان الفم والحلق.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "السرطان" لتابعة للجمعية الأميركية للسرطان في 23 ديسمبر/كانون الأول الحالي وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

يعد سرطان الرأس والرقبة سابع أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم، وقد قامت العديد من الدراسات بتقييم ما إذا كان شرب القهوة أو الشاي مرتبطا بسرطانات الرأس والرقبة، ولكن نتائج هذه الدراسات كانت غير متسقة.

تحقق الباحثون في هذه الدراسة من بيانات منشورة في 14 دراسة أجراها علماء مختلفون حول العالم. أكمل المشاركون في هذه الدراسات استبيانات حول استهلاكهم السابق للقهوة المحتوية على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين والشاي، وسجلوا عدد الأكواب التي يستهلكونها يوميا، أسبوعيا، شهريا، وسنويا.

شرب القهوة يحميك من سرطانات الرأس والرقبة

جمع الباحثون معلومات مما يزيد عن 9 آلاف مريض مصاب بسرطان الرأس والرقبة و15 ألف شخص غير مصابين بالسرطان، ووجدوا أن الأفراد الذين شربوا أكثر من 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا كانت احتمالية إصابتهم بسرطان الرأس والرقبة بشكل عام أقل بنسبة 17%، وأقل عرضة للإصابة بسرطان تجويف الفم بنسبة 30%، وأقل عرضة للإصابة بسرطان الحلق بنسبة 22%.

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وارتبط شرب 3-4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البلعوم السفلي بنسبة 41%. فيما ارتبط شرب القهوة منزوعة الكافيين بانخفاض احتمالات الإصابة بسرطان تجويف الفم بنسبة 25%.

كوب واحد من الشاي يكفيك

وارتبط شرب الشاي بانخفاض احتمالات الإصابة بسرطان البلعوم السفلي بنسبة 29%. كما ارتبط شرب كوب واحد من الشاي يوميا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 9% بشكل عام وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البلعوم السفلي بنسبة 27%، ولكن شرب أكثر من كوب واحد ارتبط بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الحنجرة بنسبة 38%.