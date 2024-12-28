الذكاء الاصطناعي من أوبن إيه آي قد يتفوق على الأطباء في تشخيص الحالات الطبية المعقدة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد، أن نموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي o1" (في الوضع التجريبي "بريفيو-01") من شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) قد يتفوق على الأطباء في تشخيص الحالات الطبية المعقدة.

وخضع النموذج خلال الدراسة لسلسلة شاملة من اختبارات التشخيص الطبي، وأظهرت النتائج أنه حقق قفزات نوعية مقارنة بالإصدارات السابقة، فقد تمكن نموذج "بريفيو-01" (o1-preview) من تشخيص 78.3% من الحالات التي حللت بدقة.

وفي مقارنة مباشرة شملت 70 حالة محددة، ارتفعت دقة النظام إلى 88.6%، متفوقا بفارق كبير على نظام "جي بي تي-4" (GPT-4) السابق الذي سجل نسبة قدرها 72.9%. وأثبت النظام كفاءته العالية في مجال الاستدلال (التفكير) الطبي، إذ حصل على درجات عالية في 78 من أصل 80 حالة وفق مقياس "آر-آي دي إي إيه" (R-IDEA) المستخدم لتقييم جودة الاستدلال.

وأشار الباحثون إلى احتمال تضمن بيانات التدريب الخاصة بالنموذج بعض الحالات المستخدمة في الدراسة، لكن أداء النموذج ظل مرتفعا عند اختباره على حالات جديدة لم يسبق أن تعامل معها، مع انخفاض طفيف في الأداء.

وأوضح الباحثون أن إجابات النموذج التفصيلية قد أسهمت في رفع تقييمه، مؤكدين أن الدراسة اقتصرت على أدائه منفردا من دون دراسة كيفية تعاونه مع الأطباء.

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ويظهر نموذج "بريفيو-01" تفوقا في مهام التفكير النقدي، مثل التشخيص وتقديم التوصيات العلاجية، لكنه يواجه صعوبات في المهام التجريدية، كتقدير الاحتمالات.

وكانت شركة "أوبن إيه آي" قد أعلنت حديثا إطلاق الإصدار الكامل النهائي "أو 1" (o1)، بالإضافة إلى الإصدار الجديد "أو 3" الذي أظهر تحسينات كبيرة في التفكير التحليلي.