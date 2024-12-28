كشفت دراسة سويدية حديثة، أنجزها علماء من معهد كارولينسكا، أن أمراض القلب تزيد خطر الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري ALS.

وقد أجرى العلماء تحليل بيانات لـ1463 شخصا مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري ALS تم جمعها بين عامي 2015 و2023، بعد أن قاموا بتقسيم المرضى لمجموعتين، مجموعة من المرضى كبار السن الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري وبعض الأمراض المرتبطة بالعمر، ومجموعة مصابة بالتصلب الجانبي الضموري وأمراض القلب والشرايين.

وتوصل الباحثون إلى أن مرض التصلب الجانبي الضموري تطور لدى المرضى الذين كان لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية (مثل قصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب)، أكثر من غيرهم، ورصدوا لديهم انخفاضا أكبر من غيرهم في القدرة الوظيفية للأعصاب، كما كانت معدلات الوفاة لديهم أكبر من المجموعة الثانية.

يذكر أن التصلب الجانبي الضموري هو حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي وتؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، وتتسبب بفقدان التحكم بالعضلات، وترافق هذا المرض أعراض مثل صعوبة المشي أو أداء الأنشطة اليومية المعتادة، وضعف الساقين أو اليدين وصعوبة التحكم بهما، ومشكلات في الكلام، وتغيرات في السلوك والتفكير.