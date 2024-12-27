آلام الجزء العلوي من البطن بعد الأكل.. ما الأسباب؟

يشعر بعض الأشخاص بآلام في الجزء ‫العلوي من البطن بعد تناول الطعام مثل الضغط والتقلصات، بالإضافة إلى ‫الشعور بالانتفاخ والامتلاء والغثيان.. فما الأسباب؟

‫للإجابة على هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي ‫والتمثيل الغذائي إن آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام لها ‫أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫أسباب بسيطة

‫وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة تتمثل في تناول أطعمة دسمة جدا أو ‫أطعمة غنية جدا بالكربوهيدرات أو أطعمة تتسبب في الانتفاخ مثل الكرنب ‫والثوم والبصل أو أطعمة حريفة.

وفي هذه الحالة يمكن مواجهة المتاعب من خلال تعديل النظام الغذائي، حيث ‫ينبغي تجنب الأطعمة الدهنية أو الغنية أو الحارة وتناول الأطعمة اللطيفة ‫على المعدة والأمعاء. كما ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة بدلا من 3 ‫وجبات كبيرة، مع مراعاة الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ‫مثل الحبوب والمكسرات والفواكه والخضراوات.

‫ويساعد شرب شاي الكراوية أو اليانسون أو الشمر في تخفيف المتاعب، حيث ‫إنها تتميز بتأثير مضاد للتقلصات، كما أنها تعمل على تنشيط عملية الهضم.

‫كما أن ممارسة الأنشطة الحركية بعد تناول الطعام تساعد في تخفيف هذه ‫المتاعب الصحية.

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‫أمراض خطيرة

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة المشكلة، فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب، حيث إنها قد تشير إلى أحد الأمراض الخطيرة مثل التهاب ‫بطانة المعدة، أو قرحة المعدة، أو القولون العصبي، أو حرقة المعدة ‫(الارتجاع)، أو التهاب البنكرياس.

‫وفي أسوأ الحالات قد تنذر آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام ‫بالإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية، أو السرطان، مثل سرطان المعدة ‫أو سرطان المريء.