آلام الجزء العلوي من البطن بعد الأكل.. ما الأسباب؟
يشعر بعض الأشخاص بآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام مثل الضغط والتقلصات، بالإضافة إلى الشعور بالانتفاخ والامتلاء والغثيان.. فما الأسباب؟
للإجابة على هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
أسباب بسيطة
وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة تتمثل في تناول أطعمة دسمة جدا أو أطعمة غنية جدا بالكربوهيدرات أو أطعمة تتسبب في الانتفاخ مثل الكرنب والثوم والبصل أو أطعمة حريفة.
وفي هذه الحالة يمكن مواجهة المتاعب من خلال تعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي تجنب الأطعمة الدهنية أو الغنية أو الحارة وتناول الأطعمة اللطيفة على المعدة والأمعاء. كما ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات كبيرة، مع مراعاة الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب والمكسرات والفواكه والخضراوات.
ويساعد شرب شاي الكراوية أو اليانسون أو الشمر في تخفيف المتاعب، حيث إنها تتميز بتأثير مضاد للتقلصات، كما أنها تعمل على تنشيط عملية الهضم.
كما أن ممارسة الأنشطة الحركية بعد تناول الطعام تساعد في تخفيف هذه المتاعب الصحية.
أمراض خطيرة
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة المشكلة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، حيث إنها قد تشير إلى أحد الأمراض الخطيرة مثل التهاب بطانة المعدة، أو قرحة المعدة، أو القولون العصبي، أو حرقة المعدة (الارتجاع)، أو التهاب البنكرياس.
وفي أسوأ الحالات قد تنذر آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام بالإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية، أو السرطان، مثل سرطان المعدة أو سرطان المريء.