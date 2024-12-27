كثرة استخدام اللهاية تقود ‫لالتهاب الأذن الوسطى لدى الأطفال

قالت الرابطة الاتحادية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن التهاب الأذن الوسطى الحاد يندرج ضمن ‫الأمراض الشائعة لدى الأطفال؛ حيث يعاني منه كل طفل تقريبا مرة واحدة ‫على الأقل حتى سن الثالثة.

كثرة استخدام اللهايات

وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى الحاد تكمن في ‫تضخم اللوزتين أو الحساسية أو كثرة استخدام اللهايات، نظرا لأنها تغير ‫الضغط في الأذنين ويمكن أن تنقل مسببات الأمراض.

‫وعادة ما يكون التهاب الأذن الوسطى مسبوقا بنزلة برد أو عدوى أخرى، حيث ‫ترتفع مسببات الأمراض -فيروسات أو بكتيريا- من البلعوم الأنفي إلى ‫الأذن الوسطى، ومن ثم تصير الأغشية المخاطية في الأذن منتفخة وملتهبة، ‫وتتشكل المزيد من السوائل التي لا يمكن التخلص منها. وتتراكم هذه ‫الإفرازات في الأذن الوسطى ويمكن أن تسبب مشاكل في السمع وألما شديدا.

كما قد يرجع سبب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى الحاد إلى مرض خطير مثل ‫خلل وظيفي في قناة إستاكيوس أو الحنك المشقوق أو ضعف الجهاز المناعي.

‫ألم وحمى

وتتمثل أعراض التهاب الأذن الوسطى الحاد في ألم شديد في الأذن (في أحد ‫الجانبين أو كليهما) وضعف السمع والحمى (درجة الحرارة أعلى من 38 درجة)، ‫وفي بعض الأحيان تخرج أيضا إفرازات من الأذن.

إعلان

‫وتشمل الأعراض أيضا متاعب عامة مثل التعب واضطرابات النوم وفقدان الشهية ‫وآلام المعدة والقيء.

ويمكن أيضا الاستدلال على إصابة الطفل بالتهاب الأذن الوسطى من خلال ‫ملاحظة لمسه للأذن أو هز رأسه بشكل متكرر، بالإضافة إلى القلق وكثرة البكاء.

‫سبل العلاج

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، الذي ‫يشمل الأدوية الخافضة للحرارة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين. كما ‫تساعد قطرات وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان على تخفيف الألم؛ نظرا ‫لأنها تعمل على تحسين تهوية الأذن الوسطى.

‫وإذا كان سبب التهاب الأذن الوسطى يرجع إلى البكتيريا، فإنه يتم علاجه ‫بواسطة المضادات الحيوية.