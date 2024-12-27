بيونتك تتوصل لتسويتين بشأن رسوم حقوق ملكية لقاح كوفيد-19

قالت شركة بيونتك في إفصاح اليوم الجمعة إنها أبرمت اتفاقيتي تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاح "كوفيد-19".

وأضافت بيونتك -وهي شريكة لشركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر في إنتاج اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19″- أنها ستدفع 791.5 مليون دولار للوكالة الأميركية بموجب الاتفاق.

وحصلت الشركة الألمانية على ترخيص لبعض براءات الاختراع من معاهد الصحة الوطنية الأميركية، من بين جهات أخرى، مما يجعل الحكومة الأميركية مستحقة لبعض مدفوعات استخدام حقوق الملكية.

وبشكل منفصل، ستدفع بيونتك 467 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا التي ستلغي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة تتهمها بعدم دفع كامل رسوم حقوق الملكية.

وتقول دعوى جامعة بنسلفانيا إن شركة بيونتك حصلت على ترخيص من الباطن بشأن تكنولوجيا خاصة بالجامعة من خلال شركة أخرى في عام 2017 استخدمتها لاحقا لتطوير اللقاح "كوميرناتي" مع شركة فايزر.