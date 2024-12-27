أنت مرتاح ولكن ضغط دمك مرتفع.. ما السبب؟
أورد موقع "أبونيت.دي" الألماني أن معدل ضربات القلب أثناء الراحة يشير إلى عدد نبضات القلب في الدقيقة، التي ينبضها القلب أثناء الراحة، مشيرا إلى أن المعدل الطبيعي يبلغ 80 نبضة في الدقيقة.
ارتفاع ضغط الدم
وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه إذا كان معدل ضربات القلب أثناء الراحة لدى شخص بالغ أعلى من 80 نبضة في الدقيقة، فقد يرجع ذلك إلى نقص اللياقة البدنية بسبب قلة ممارسة الرياضة أو استهلاك النيكوتين والخمر أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى العوامل النفسية مثل الخوف والإثارة.
ومن الأفضل قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة باستخدام جهاز قياس معدل ضربات القلب أو جهاز قياس ضغط الدم في الصباح قبل النهوض أو قبل ممارسة النشاط البدني، مع مراعاة زيارة الطبيب إذا كان المعدل أعلى من 100 نبضة في الدقيقة.
تدابير لخفض المعدل المرتفع
ولخفض المعدل المرتفع لضربات القلب أثناء الراحة على المدى الطويل وتقوية القلب، ينبغي ممارسة رياضات قوة التحمل بانتظام مثل الجري أو ركوب الدراجات الهوائية أو المشي أو السباحة أو تمارين تقوية العضلات المعتدلة.
كما يمكن للتأمل واليوغا وتمارين التنفس أن تهدئ النبض. وفي المجمل، ينبغي أن يمارس الشخص التمارين لمدة لا تقل عن 150 دقيقة بشكل معتدل أو 75 دقيقة بشكل مكثف في الأسبوع.
ومن المهم أيضا أخذ قسط كاف من النوم (من 7 إلى 9 ساعات في الليلة)، مع اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات ومنتجات الحبوب الكاملة والدهون الصحية، بالإضافة إلى الإقلال من الكافيين والسكر؛ لأنهما قد يتسببان في ارتفاع معدل ضربات القلب.