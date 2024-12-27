أنت مرتاح ولكن ضغط دمك مرتفع.. ما السبب؟

أورد موقع "أبونيت.دي" الألماني أن ‫معدل ضربات القلب أثناء الراحة يشير إلى عدد نبضات القلب في الدقيقة، ‫التي ينبضها القلب أثناء الراحة، مشيرا إلى أن المعدل الطبيعي يبلغ 80 ‫نبضة في الدقيقة.

‫ارتفاع ضغط الدم

‫وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه إذا كان ‫معدل ضربات القلب أثناء الراحة لدى شخص بالغ أعلى من 80 نبضة في ‫الدقيقة، فقد يرجع ذلك إلى نقص اللياقة البدنية بسبب قلة ممارسة الرياضة ‫أو استهلاك النيكوتين والخمر أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن، ‫بالإضافة إلى العوامل النفسية مثل الخوف والإثارة.

‫ومن الأفضل قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة باستخدام جهاز قياس معدل ‫ضربات القلب أو جهاز قياس ضغط الدم في الصباح قبل النهوض أو قبل ممارسة ‫النشاط البدني، مع مراعاة زيارة الطبيب إذا كان المعدل أعلى من 100 نبضة ‫في الدقيقة.

تدابير لخفض المعدل المرتفع

ولخفض المعدل المرتفع لضربات القلب أثناء الراحة على المدى الطويل ‫وتقوية القلب، ينبغي ممارسة رياضات قوة التحمل بانتظام مثل الجري أو ‫ركوب الدراجات الهوائية أو المشي أو السباحة أو تمارين تقوية العضلات ‫المعتدلة.

كما يمكن للتأمل واليوغا وتمارين التنفس أن تهدئ النبض. وفي ‫المجمل، ينبغي أن يمارس الشخص التمارين لمدة لا تقل عن 150 دقيقة بشكل معتدل أو 75 دقيقة بشكل مكثف في الأسبوع.

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‫ومن المهم أيضا أخذ قسط كاف من النوم (من 7 إلى 9 ساعات في الليلة)، ‫مع اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات ‫ومنتجات الحبوب الكاملة والدهون الصحية، بالإضافة إلى الإقلال من ‫الكافيين والسكر؛ لأنهما قد يتسببان في ارتفاع معدل ضربات القلب.