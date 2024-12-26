صحة|روسيا

علماء روس يطلقون دواء إشعاعيا جديدا للسرطان

Illustration of T cell white blood cells attacking an acute myeloid leukaemia (AML) cell. This cancer affects the myeloid tissue (bone marrow), specifically the white blood cell precursors (myeloblasts) that form a type of white blood cell known as granulocytes. These immature cells fill up the bone marrow and spill into the bloodstream and circulate throughout the body. The cells do not work properly to fight infections and their increased production reduces the production of red blood cells leading to anaemia and fatigue. Acute leukaemias progress quickly. T lymphocytes, or T cells, are a type of white blood cell and a component of the body's immune system. They recognise a specific site (antigen) on the surface of a pathogen or cancerous cell, bind to it, and attract antibodies or cells to eliminate it
تطوير تكنولوجيا إنتاج "تيربيوم-161" من قبل علماء معهد مواد المفاعلات (غيتي)
26/12/2024

أطلق علماء روس أول دفعة من الجيل الجديد للدواء الإشعاعي "تيربيوم-161" لاستخدامه علاجا ضد الأورام الخبيثة.

وأفادت مؤسسة روساتوم النووية الروسية بأنه تم تطوير تكنولوجيا إنتاج "تيربيوم-161" من قبل علماء معهد مواد المفاعلات. وينتظر إنتاج مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية المشعة.

وأشارت "روساتوم" إلى أنه تم إرسال مجموعة تجريبية من المنتجات الجديدة للاختبار إلى مركز غرانوف العلمي الروسي للتقنيات الإشعاعية والجراحية التابع لوزارة الصحة في بطرسبورغ، وذلك لإجراء أبحاث في مجال علاج الأورام والطب النووي.

وفي سياق متصل، أوضح أندريه ستانزيفسكي نائب المدير العلمي للمركز أن الدراسات قبل السريرية (على الحيوانات) أظهرت أن الجرعة بواسطة نظير "تيربيوم-161″ حققت نتائج بما يزيد على مثيله (علاج آخر مشابه) بـ1.5 في المتوسط، بما يمكن معه تقليل كمية المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المتناولة مقارنة بالأدوية المعتمدة على اللوتيتيوم، مما سيقلل من تعرض المريض للإشعاع، وسيخفض من إشعاع الأعضاء والأنسجة السليمة.

ويبحث العلماء الآن عن إمكانيات أخرى لاستخدام النظير"تيربيوم-161" إذ إن خصائصه الفيزيائية والكيميائية، وطيف الإشعاع الواسع، تدفع بهم مستقبلا إلى إمكانية تطوير مجموعة كاملة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لعلاج أنواع مختلفة من الأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض التي تتطلب علاجا إشعاعيا فائق الدقة.

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المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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