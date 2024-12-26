علماء روس يطلقون دواء إشعاعيا جديدا للسرطان

أطلق علماء روس أول دفعة من الجيل الجديد للدواء الإشعاعي "تيربيوم-161" لاستخدامه علاجا ضد الأورام الخبيثة.

وأفادت مؤسسة روساتوم النووية الروسية بأنه تم تطوير تكنولوجيا إنتاج "تيربيوم-161" من قبل علماء معهد مواد المفاعلات. وينتظر إنتاج مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية المشعة.

وأشارت "روساتوم" إلى أنه تم إرسال مجموعة تجريبية من المنتجات الجديدة للاختبار إلى مركز غرانوف العلمي الروسي للتقنيات الإشعاعية والجراحية التابع لوزارة الصحة في بطرسبورغ، وذلك لإجراء أبحاث في مجال علاج الأورام والطب النووي.

وفي سياق متصل، أوضح أندريه ستانزيفسكي نائب المدير العلمي للمركز أن الدراسات قبل السريرية (على الحيوانات) أظهرت أن الجرعة بواسطة نظير "تيربيوم-161″ حققت نتائج بما يزيد على مثيله (علاج آخر مشابه) بـ1.5 في المتوسط، بما يمكن معه تقليل كمية المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المتناولة مقارنة بالأدوية المعتمدة على اللوتيتيوم، مما سيقلل من تعرض المريض للإشعاع، وسيخفض من إشعاع الأعضاء والأنسجة السليمة.

ويبحث العلماء الآن عن إمكانيات أخرى لاستخدام النظير"تيربيوم-161" إذ إن خصائصه الفيزيائية والكيميائية، وطيف الإشعاع الواسع، تدفع بهم مستقبلا إلى إمكانية تطوير مجموعة كاملة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لعلاج أنواع مختلفة من الأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض التي تتطلب علاجا إشعاعيا فائق الدقة.