المشي 5 آلاف خطوة في اليوم يحارب هذا المرض

كشفت دراسة حديثة أن المشي 5 آلاف خطوة في اليوم يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، وأن فائدته تتزايد مع زيادة المسافة التي يقطعها الشخص يوميا.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "جاما نيتورك" حلل الباحثون نتائج 33 ورقة بحثية سابقة تناولت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة.

واستخدم المتطوعون في التجربة أجهزة لقياس المسافة والسرعة وهواتف ذكية لتحديد عدد الخطوات التي يقطعونها يوميا، مع الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية نتيجة التريض.

وتبين أن المشي 5 آلاف خطوة يوميا يرتبط بتراجع أعراض الاكتئاب التي تقترن بالشعور بالحزن والتوتر والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم وفقدان الشهية والشعور بالارهاق.

وبحسب الدراسة، فإن المشي أكثر من 7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 42%.

ويؤكد أعضاء الدراسة في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه رغم الحاجة للتحقق من صحة هذه النتائج فإن الحرص على التريض يوميا وإحصاء عدد الخطوات التي يقطعها الشخص بشكل يومي يعود بالفائدة على مختلف الجوانب الصحية، وليس فقط فيما يتعلق بأمراض القلب.