ما أسباب آلام البطن بعد الخروج من الحمام؟
يشعر بعض الأشخاص بآلام في البطن بعد التبرز، فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن آلام البطن بعد التبرز لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
الإمساك
وأوضح المركز أن الأسباب البسيطة تتمثل في الإمساك الذي يتم تشخيصه عند إفراغ الأمعاء بمعدل يقل عن 3 مرات في الأسبوع. وغالبا ما يكون البراز صلبا وجافا، مع الشعور بعدم إمكانية إفراغه بالكامل. ويحدث الإمساك غالبا عند حدوث تغييرات في النظام الغذائي أو عدم ممارسة الرياضة أو بعد الإقلاع عن التدخين أو أثناء الحمل.
وقد ترجع آلام البطن بعد التبرز إلى متلازمة القولون العصبي التي تحدث بسبب القلق والتوتر النفسي أو تناول أطعمة أو أدوية معينة. وإلى جانب آلام البطن يعاني المريض أيضا من انتفاخ البطن والإمساك والإسهال.
أمراض الأمعاء الالتهابية
وقد ترجع آلام البطن بعد التبرز إلى أسباب خطيرة مثل أمراض الأمعاء الالتهابية كمرض كرون والتهاب القولون التقرحي. ويؤثر مرض كرون على الأمعاء الدقيقة السفلية أو الأمعاء الغليظة أو كلا قسمي الأمعاء.
وبالإضافة إلى آلام البطن الشديدة، يشكو المرضى أيضا من الإسهال والغثيان وانتفاخ البطن.
وعند الإصابة بالتهاب القولون التقرحي تكون الأمعاء الغليظة ملتهبة بشكل مزمن. وتشمل الأعراض الرئيسية آلاما شديدة في البطن عند التبرز وظهور مخاط وأحيانا يحدث إسهال دموي.
بطانة الرحم المهاجرة
وقد تشير آلام البطن بعد التبرز لدى النساء إلى بطانة الرحم المهاجرة، وهو مرض تستقر فيه الأنسجة خارج الرحم، على سبيل المثال في الأمعاء أو الصفاق. وإلى جانب آلام البطن تعاني المرأة أيضا من الغثيان والقيء والإسهال.
وتشمل الأسباب الخطيرة أيضا تضخم البواسير أو الفتق الإربي، وهو عبارة عن ثقب في جدار البطن يتم من خلاله دفع جزء من الأمعاء أو الأنسجة الدهنية أو أي عضو آخر من تجويف البطن إلى القناة الإربية.
أورام خبيثة
وفي أسوأ الأحوال، قد تنذر آلام البطن بعد التبرز بالإصابة بأورام خبيثة في الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون أو سرطان الشرج.
وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء آلام البطن بعد التبرز للخضوع للعلاج السليم في الوقت المناسب.