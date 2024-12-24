‫ما أسباب آلام البطن بعد الخروج من الحمام؟

يشعر بعض الأشخاص بآلام في البطن ‫بعد التبرز، فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن آلام ‫البطن بعد التبرز لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫الإمساك

و‫أوضح المركز أن الأسباب البسيطة تتمثل في الإمساك الذي يتم تشخيصه ‫عند إفراغ الأمعاء بمعدل يقل عن 3 مرات في الأسبوع. وغالبا ما ‫يكون البراز صلبا وجافا، مع الشعور بعدم إمكانية إفراغه بالكامل. ويحدث ‫الإمساك غالبا عند حدوث تغييرات في النظام الغذائي أو عدم ممارسة ‫الرياضة أو بعد الإقلاع عن التدخين أو أثناء الحمل.

‫وقد ترجع آلام البطن بعد التبرز إلى متلازمة القولون العصبي التي تحدث ‫بسبب القلق والتوتر النفسي أو تناول أطعمة أو أدوية معينة. وإلى جانب ‫آلام البطن يعاني المريض أيضا من انتفاخ البطن والإمساك والإسهال.

‫أمراض الأمعاء الالتهابية

وقد ترجع آلام البطن بعد التبرز إلى أسباب خطيرة مثل أمراض الأمعاء ‫الالتهابية كمرض كرون والتهاب القولون التقرحي. ويؤثر مرض كرون على ‫الأمعاء الدقيقة السفلية أو الأمعاء الغليظة أو كلا قسمي الأمعاء.

‫وبالإضافة إلى آلام البطن الشديدة، يشكو المرضى أيضا من الإسهال ‫والغثيان وانتفاخ البطن.

‫وعند الإصابة بالتهاب القولون التقرحي تكون الأمعاء الغليظة ملتهبة بشكل ‫مزمن. وتشمل الأعراض الرئيسية آلاما شديدة في البطن عند التبرز وظهور ‫مخاط وأحيانا يحدث إسهال دموي.

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‫بطانة الرحم المهاجرة

‫وقد تشير آلام البطن بعد التبرز لدى النساء إلى بطانة الرحم المهاجرة، ‫وهو مرض تستقر فيه الأنسجة خارج الرحم، على سبيل المثال في الأمعاء أو ‫الصفاق. وإلى جانب آلام البطن تعاني المرأة أيضا من الغثيان والقيء ‫والإسهال.

‫وتشمل الأسباب الخطيرة أيضا تضخم البواسير أو الفتق الإربي، وهو عبارة ‫عن ثقب في جدار البطن يتم من خلاله دفع جزء من الأمعاء أو الأنسجة ‫الدهنية أو أي عضو آخر من تجويف البطن إلى القناة الإربية.

‫أورام خبيثة

وفي أسوأ الأحوال، قد تنذر آلام البطن بعد التبرز بالإصابة بأورام خبيثة ‫في الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون أو سرطان الشرج.

‫وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫آلام البطن بعد التبرز للخضوع للعلاج السليم في الوقت المناسب.