عالم روسي: هذه أهمية لقاحنا للسرطان

كشف رئيس مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ -لقناة "روسيا اليوم"- عن أهمية اللقاح الروسي للسرطان.

وقال غينسبورغ -في تصريح نشره موقع القناة اليوم الثلاثاء- إن "اللقاح الجديد يعتمد على الحمض النووي الريبوزي، وهو عقار علاجي يهيئ جهاز المناعة لدى المرضى المتلقين له ليبدأ النظام المناعي بتدمير الخلايا السرطانية… فبعد أن يتلقى الشخص اللقاح تتشكل في جسمه خلايا لمفاوية أو كريات بيضاء مناعية يمكنها أن تتعرف على المستضادات التي توجد على سطح الأورام، وتندمج هذه الخلايا مع خلايا الأورام وتفرز أنزيمات، بعضها يثقب جدار الخلية السرطانية وبعضها يدخل إلى الخلية السرطانية ويتسبب في تدمير بروتيناتها، وبالتالي تموت الخلية المصابة وتتحلل".

وأشار غينسبورغ إلى أن العلاج الجديد يمكن من خلاله القضاء على خلايا الأورام من دون حدوث أي التهابات في الجسم، وأن الخبراء في مركز "غاماليا" مستمرون في تطوير نموذج اللقاح المذكور، كما يعملون على تطوير نماذج جديدة للوقاية من الأمراض السرطانية.

وكان غينسبورغ قد ذكر مؤخرا أنه يتوقع أن يتم تسلم التصاريح الرسمية باستخدام لقاح السرطان -الذي يعمل المركز على تطويره- في يناير/كانون الثاني 2025.