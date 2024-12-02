اتق آلام التهاب المفاصل في الطقس البارد

إذا كنت تشعر بألم في عظامك مع برودة الطقس هذا الوقت من السنة، فأنت لست وحدك. يشعر بعضنا بزيادة آلام المفاصل في الشتاء، والأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل يعانون من هذا أكثر من غيرهم لكن لماذا تتفاقم أعراض التهاب المفاصل غالبا خلال فترة الطقس البارد؟ وهل هناك أي شيء يمكننا القيام به للتعامل مع تأثيرات هذا البرد؟

تقول تامسين جويس، مختصة العلاج الطبيعي ومديرة الخدمات السريرية المتكاملة في مستشفى نوفيلد هيلث بورنماوث في بريطانيا لصحيفة الإندبندنت: "التهاب المفاصل هو حالة تنكسية في المفاصل، وهو في الأساس تآكل في المفاصل في الجسم يسبب الالتهاب، والتصلب، والألم، يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، خاصة إذا كان خلقيا، لكنه عادة ما يزداد سوءا مع التقدم في السن بعد العقد الرابع أو الخامس".

النوعان الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل هما التهاب المفاصل العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

توضح جويس:"التهاب المفاصل العظمي هو الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل ويؤثر على البطانة الغضروفية الناعمة للمفصل. يمكن أن تصبح هذه البطانة مع مرور الوقت متآكلة وملتهبة ويمكن أن تترك مناطق من العظم مكشوفة، مما يؤدي إلى زيادة الألم وتغييرات في وضع المفصل وتحميله. التهاب المفاصل الروماتويدي مختلف لأنه يهاجم الجهاز المناعي بطانة المفاصل، مما يتسبب في تكسير العظم والغضروف."

ما هي العلامات التحذيرية التي يجب أن ننتبه إليها؟

الأعراض الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل هي ألم المفاصل، والإحساس بالتصلب، الالتهاب داخل وحول المفاصل، الحركة المحدودة للمفاصل، الجلد الدافئ الأحمر فوق المفصل المتأثر، وضعف وهزال العضلات، وفقا لموقع الخدمات الصحية الوطنية البريطاني.

إعلان

يجد العديد من الناس أن هذه الأعراض تتفاقم عندما يصبح الطقس باردا.

تشرح جويس: "التهاب المفاصل يمكن أن يكون أسوأ في الطقس البارد والرطب، بالنسبة للبعض، يمكن لانخفاض الضغط الجوي أن يسبب تمدد الأوتار العضلية، مما يزيد من الضغط على المفصل المكتظ بالفعل. بعض الناس يختبرون زيادة في حساسية الألم، وانخفاض في تدفق الدم، وتشنجات عضلية، وزيادة في تصلب المفاصل".

ما العوامل التي تزيد من احتمال تطوير التهاب المفاصل؟

تشير جويس: "التاريخ العائلي، السمنة، الرياضة المفرطة أو تحميل المفاصل في العمل، التفاقم مع الوقت، الأمراض الأيضية المحددة مثل السكري، الحالات المسبقة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس، يمكن أن تكون جميعها عوامل تزيد من فرص إصابة الشخص بالتهاب المفاصل".

ما خيارات العلاج لالتهاب المفاصل؟

بينما لا يوجد علاج نهائي لالتهاب المفاصل، هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في إدارة الألم والالتهاب والحفاظ على وظيفة المفاصل.

تشير جويس: "يشمل ذلك العلاج الطبيعي الذي قد يتضمن وصف التمارين، وتعزيز أنماط الحياة الصحية وفقدان الوزن (إذا كان ذلك مناسبا)، وتقديم النصائح حول تنظيم الجهد والوضعية الجيدة، والعلاج بالماء وممارسة التمارين في الماء".

الأطباء غالبا ما يصفون أيضا مسكنات الألم – مثل الباراسيتامول، أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، أو المواد الأفيونية – للمرضى اعتمادا على شدة الألم.

وفي بعض الحالات الشديدة، يتم النظر في جراحة استبدال المفصل.

تقول جويس: "يمكن لاستبدال المفصل أن يكون تغييرا كبيرا في الحياة بشكل إيجابي مدعوما بالعلاج الطبيعي اللاحق لدعم التعافي".

إليك بعض النصائح حول كيفية إدارة أعراض التهاب المفاصل في الطقس البارد