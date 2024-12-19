قتل 42 شخصا في الصين.. أميركا تعلن القضاء على الدبور القاتل

تم الإعلان في الولايات المتحدة عن القضاء على أكبر الدبابير في العالم، وهي سلالة غازية يطلق عليها اسم "الدبور القاتل" بسبب لدغتها الخطيرة وقدرتها على الفتك بخلية نحل العسل في غضون ساعات، بعد 5 سنوات من رصدها لأول مرة في ولاية واشنطن بالقرب من الحدود الكندية.

وجذبت هذه الدبابير -التي يمكن أن يبلغ طولها 5 سنتميترات، وكانت تسمى سابقا الدبابير الآسيوية العملاقة- الانتباه في عام 2013، عندما قتلت 42 شخصا في الصين، وأصابت 1675 شخصا بجروح خطيرة.

وأعلنت وزارتا الزراعة في واشنطن والولايات المتحدة عن القضاء على هذه الحشرة الأربعاء، قائلتين إنه لم يتم رصد أي اكتشاف للدبور الشمالي العملاق في واشنطن منذ عام 2021.

وقال سفين سبيشيجر، مدير برنامج الآفات في وزارة الزراعة بولاية واشنطن، في مؤتمر صحفي افتراضي "يجب أن أخبركم، بصفتي عالم حشرات، فأنا أقوم بهذا العمل لأكثر من 25 عاما حتى الآن، وهو يوم نادر عندما يتمكن البشر من الفوز على الحشرات".

وفي الولايات المتحدة، يموت حوالي 72 شخصا سنويا، بسبب لسعات النحل والدبابير كل عام، وفقا لبيانات المعاهد الوطنية للصحة.