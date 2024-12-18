‫ما سرطان المرارة والقنوات الصفراوية؟

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة ‫السرطان إن سرطان المرارة والقنوات الصفراوية نوع نادر من السرطانات، ‫وهو عبارة عن ورم خبيث ينشأ في المرارة والقنوات الصفراوية.

‫عوامل الخطورة

‫وأوضحت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان المرارة والقنوات ‫الصفراوية تكمن في التهاب المرارة المزمن، والتهاب القناة الصفراوية ‫المزمن، والتهاب الكبد المزمن "بي" و"سي"، وأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، ‫مثل التهاب القولون التقرحي، وحصوات المرارة، وداء السكري، وتليف الكبد.

‫وتشمل عوامل الخطورة أيضا التقدم في العمر والتدخين وشرب الخمر ‫والسمنة.

أعراض سرطان المرارة والقنوات الصفراوية

‫وأشارت الجمعية إلى أن أعراض سرطان المرارة والقنوات الصفراوية عادة ما ‫تصبح ملحوظة في المراحل المتقدمة من المرض، وهي تتمثل في تحول لون الجلد ‫وبياض العين إلى اللون الأصفر، واللون الداكن للبول، واللون الفاتح للبراز، ‫والشعور بحكة شديدة وألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

‫وتشمل الأعراض أيضا فقدان الوزن الشديد بدون سبب واضح، وفقدان الشهية، ‫والغثيان والقيء، والشعور بالضعف والهزال وتراجع القدرة على بذل المجهود.

‫وتنبغي زيارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم والعلاج الكيميائي.