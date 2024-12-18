المصاب تعرض لطيور مريضة وميتة يربيها بمنزله.. أميركا تعلن أول إصابة بشرية شديدة بإنفلونزا الطيور

أعلنت مراكز منع انتشار الأمراض والوقاية، منها في الولايات المتحدة الأربعاء، أنه تم نقل مريض إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة شديدة بإنفلونزا الطيور في لويزيانا، في أول إصابة بشرية خطيرة بالمرض في الولايات المتحدة.

وترفع الإصابة العدد الإجمالي للإصابات بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة إلى 61 خلال موجة تفشي المرض الحالية لهذا العام.

وبحسب مراكز منع انتشار الأمراض والوقاية منها، تعرض المصاب الأخير إلى طيور مريضة وميتة يربيها في فناء منزله. لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن حالته.

وتأكدت الحالة الجمعة الماضية، بحسب المراكز. وكشف التسلسل الجيني أن فيروس "إتش 5 إن 1" (H5N1) الذي أصيب به المريض هو من التركيب الجيني "دي1.1" (D1.1).

ورُصد هذا التركيب الجيني في طيور برية ودواجن في الولايات المتحدة وفي الإصابات البشرية التي أعلن عنها في ولاية واشنطن ومقاطعة بريتش كولومبيا الكندية.

يختلف التركيب الجيني "دي1.1" (D1.1) عن "بي 3.13" (B3.13) الذي تم تحديده في الأبقار وبعض حالات التفشي في أوساط الدواجن والإصابات البشرية الخفيفة.

ولم يتم تحديد مصدر الإصابة الحيوانية لعدد ضئيل من الحالات في الولايات المتحدة، لكن السلطات الصحية تفيد بعدم وجود أدلة كافية على انتقال العدوى بين البشر.

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وقالت مراكز منع انتشار الأمراض والوقاية إن "هذه الحالة تؤكد أنه، بالإضافة إلى العمليات التجارية المرتبطة بالدواجن ومنتجات الألبان، يمكن للطيور البرية وتربية الطيور لأغراض غير تجارية أن تكون مصدرا للتعرض للإصابة".

ورغم هذه التطورات، أكدت المراكز أنها تعتبر أن الخطر بالنسبة للعامة ما زال ضئيلا.