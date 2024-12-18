الكونغو.. حل لغز المرض الغامض الذي قتل 143 شخصا

قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء إنه اتضح أن المرض الغامض المنتشر في إقليم كوانجو بجنوب غرب البلاد هو نمط حاد من الملاريا.

وقالت السلطات الصحية في وقت سابق من الشهر الجاري إن المرض أودى بحياة 143 شخصا في منطقة بانزي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتمثلت أعراض المرض في الحمى والصداع والسعال وسيلان الأنف وآلام الجسم.

وقالت وزارة الصحة في بيان "تم حل اللغز أخيرا. إنه نمط حاد من الملاريا على شكل مرض تنفسي".

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 592 حالة منذ أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ معدل الوفيات 6.2%.