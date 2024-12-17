مارس الرياضة حتى تنشط ذاكرتك وعقلك

كشفت دراسة علمية أن ممارسة التدريبات الرياضية تنشط الذاكرة والقدرات العقلية لمدة 24 ساعة.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أكسفورد وكلية لندن الجامعية 76 شخصا من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم ما بين 50 و83 عاما، حيث قاموا في إطار التجربة بارتداء أجهزة لقياس الأنشطة البدنية لمدة 8 أيام مع إخضاعهم لسلسلة من اختبارات الذاكرة والتفكير.

وتبين من الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية مجلة التغذية السلوكية والنشاط البدني (Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity) أن المتطوعين الذين قاموا بتدريبات رياضية ما بين معتدلة إلى عنيفة أكثر من المعتاد سجلوا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة حتى اليوم التالي بعد الانتهاء من التدريبات.

واتضح أيضا أن النوم لمدة 6 ساعات أو أكثر ليلا، لا سيما النوم العميق، وكذلك قضاء فترة أقل في الراحة والاسترخاء يساعد أيضا في تحسين القدرات العقلية.

ويقول الباحثون في الدراسة التي نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إن التدريبات الرياضية تزيد من تدفق الدم إلى المخ وتنشط إفراز بعض المواد الكيميائية مثل الدوبامين والنورابينفرين التي تعزز سلسلة من الوظائف الإدراكية للمخ.

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وأكد الباحثون ضرورة إجراء المزيد من الدراسات للوقوف على مدى تأثير الرياضة على الأنشطة العقلية وصحة المخ على المدى الطويل.