‫ماذا تعرف عن الوسواس المرضي؟

قال المدير ‫الإداري لعيادة "ماي واي" للطب النفسي بألمانيا كلاوس ديرك كامبز إن الوسواس المرضي هو ‫مرض نفسي يعني ببساطة الخوف الزائد من المرض.

‫تهويل الأعراض

وأوضح كامبز أن العرض الرئيسي للوسواس المرضي يتمثل في الانشغال المفرط ‫بالأعراض الجسدية، غالبا من دون نتائج طبية، مع التهويل من خطورة الأعراض؛ إذ يعتقد المرضى مثلا أن الصداع العادي قد يشير إلى ورم في المخ.

وبسبب خوفهم الزائد، يراقب المرضى وظائفهم الجسدية باستمرار، على سبيل ‫المثال قياس النبض أو ضغط الدم كل بضع دقائق، وتفسير أصغر الاختلافات على ‫أنها علامات تنذر بأمراض خطيرة.

‫كما يزور المرضى أطباء عديدين مع الشك في صحة النتائج ‫الطبية، بالإضافة إلى تجنب المواقف التي تزيد من خوفهم من الإصابة ‫بالمرض، سواء كان ذلك يتعلق بالأنشطة المهنية أو الأنشطة الترفيهية، مما ‫يتسبب في قيود كبيرة تعيقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

‫ولهذا السبب، فإن المرض النفسي سيكون في المستقبل أيضا جزءا من التصنيف ‫الجديد لاضطراب الوسواس القهري، وذلك وفقا لقائمة "آي سي11" (ICD11) الحالية ‫الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

‫وإذا لم يخضع المرضى للعلاج في الوقت المناسب، فقد يقعون فريسة سهلة ‫لأمراض نفسية أخرى مثل الاكتئاب ونوبات الهلع.

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‫ويمكن علاج الوسواس المرضي من خلال الخضوع للعلاج السلوكي، الذي يساعد ‫المرضى على الوصول إلى جذور مخاوفهم وتطوير إستراتيجيات التكيف التي ‫تمكنهم من عيش الحياة اليومية بمخاوف أقل بكثير.