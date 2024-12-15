‫هل لديك اضطرابات في النوم؟ افحص الكبد

أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" ‫الألمانية إلى أن هناك ثمة علاقة بين إيقاع النوم والاستيقاظ، ومخاطر ‫الإصابة بمرض الكبد الدهني.

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‫وأكدت دراسة تم إجراؤها في جامعة بازل السويسرية على هذه العلاقة، فضلا ‫عن أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي لديهم خطر ‫متزايد للإصابة بمرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب والأوعية ‫الدموية.

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‫وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بالكبد الدهني عادة ما يعانون ‫من النوم المتقطع وغير المتصل أثناء الليل، بسبب الاستيقاظ المتكرر، كما ‫أنهم ينامون خلال النهار بشكل مكثف وأطول من الأشخاص غير المصابين.

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‫وأكد الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني قد ‫أبلغوا عن اضطرابات النوم الناجمة عن الإجهاد العقلي في نومهم، كما أن ‫عدم النوم الجيد، وتقطعه، وعدم الاستغراق فيه يسهم كله من حيث المبدأ أيضا ‫في تطور المرض، والدخول في حلقة مفرغة.

‫ولم يحدد الباحثون بشكل ملموس سبب حدوث ذلك، ولكن ثبت أن مرض الكبد ‫الدهني ودورة النوم والاستيقاظ مترابطان بشكل وثيق، فعندما تضعف وظائف ‫الكبد، يمكن أن يؤثر ذلك على قدرة الجسم على الحفاظ على صحة جيدة.