‫التواء الإصبع.. الأعراض والعلاج

أوضحت مجلة “هايلبراكسيسنت” ‫الألمانية أن التواء الإصبع قد ينتج عنه بعض المشاكل في المفصل أو تضرر ‫في الأربطة والكدمات، وهو ما يستدعي الفحص الطبي للوقوف على الحالة ووصف ‫العلاج الصحيح.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن التواء الإصبع عادة ما يكون مصحوبا بألم ‫وحركة محدودة للإصبع، وذلك بسبب تجاوز النطاق الطبيعي لحركة المفصل ‫بالقوة وتضرر الأربطة.

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‫وأوضح الأطباء الألمان أن معظم الحالات يتم شفاؤها عن طريق التبريد أو ‫الراحة، فضلا عن استخدام الرباط الضاغط، وفي الغالب لا يتم اللجوء إلى ‫عمليات جراحية.

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‫ويمكن أن يحدث التواء الإصبع نتيجة لأسباب مختلفة، مثل الإصابات ‫الرياضية أثناء مباريات الكرة والجمباز وركوب الخيل وما إلى ذلك، فضلا

‫عن حمل أشياء ثقيلة قد تسقط فجأة مع محاولة ردها.

‫ويبدأ التواء الإصبع في الألم فور الإصابة، لذلك لا يمكن التغاضي عنه، ‫كما يظهر تغير صغير في اللون وتورم، وقد يكون الألم شديدا في بعض

‫الأحيان ويكون الإصبع المصاب حساسا جدا للمس.

ويجب فحص الإصبع الملتوي من قبل الطبيب؛ حيث يتم توضيح إلى أي مدى تأثرت ‫الأربطة وكذلك كبسولة المفصل، وإذا تم تشخيص التواء الإصبع، يتم وقف ‫حركته، اعتمادا على مدى الإصابة، لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا بضمادة مرنة أو جبيرة إصبع أو تقويم.

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ويمكن للموجات فوق الصوتية أو العلاج الكهربائي بعد ذلك دعم عملية ‫الشفاء، وعندما يتم خلع الجبيرة، يجب تحريك الإصبع ببطء مرة أخرى

‫بمساعدة العلاج الطبيعي والتمارين، التي يتم إجراؤها في المنزل.

ومن ‫المهم لإتمام الشفاء عدم البدء في التحرك مبكرا، حيث يجب التئام الإصبع ‫الملتوي لتجنب المضاعفات. ويمكن أن يساعد ‫استخدام مرهم خارجي للتخفيف من الآلام.