هل تناسب أدوية التنحيف كبار السن؟

شهدت السنوات الماضية ظهور عديد من الأدوية التي تساعد على فقدان الوزن، ولكن ما مدى ملائمتها لكبار السن؟ وما الأمور الواجب الانتباه لها عند استعمالهم هذه الأدوية؟

تمت الموافقة على حقن سيماغلوتيد (ويجوفي) وتيرزيباتيد (مونجارو) خصيصا لفقدان الوزن لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بالإضافة إلى واحدة على الأقل من هذه الحالات: ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري من النوع الثاني، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، فإن البالغين المصابين بالسمنة أو أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن الذين تناولوا زيباوند فقدوا أكثر من 20% من وزن أجسامهم، في المتوسط، بعد 9 أشهر.

من المرجح أن تعمل أدوية إنقاص الوزن بشكل جيد مع كبار السن أيضا، ولكن يُعتقد أنها ضرورية مدى الحياة.

ويقول جون باتسيس -اختصاصي السمنة لدى كبار السن في مدارس الطب والصحة العامة بجامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل في الولايات المتحدة- لصحيفة واشنطن بوست إن "البيانات المتعلقة بسلامة الدواء لدى كبار السن غير متوفرة".

يؤكد باتسيس على أهمية مناقشة الفوائد والأضرار مع الطبيب المعالج. ويُذكر: "إنها تعمل بشكل أفضل عندما يتم دمجها مع تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام".

كيف يمكن أن تساعد هذه الأدوية؟

تم استخدام كلا العقارين في البداية فقط كعقاقير لمرض السكري من النوع الثاني، سيماغلوتيد تحت اسم أوزيمبيك وتيرزباتيد باسم مونجارو.

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ويقول الطبيب لويس أرون، مدير مركز التحكم الشامل في الوزن في طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك، إنهما يحاكيان الهرمونات التي يتم إطلاقها عندما نأكل والتي تحفز إنتاج الأنسولين والشعور بالشبع. وهذا يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

ووجدت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة نيو إنغلاند الطبية أن عقار سيماغلوتيد قلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية غير المميتة بنحو 20% للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن أيضا إلى تخفيف الحمل على الوركين والركبتين، وقد تساعد الأدوية في حماية الكلى أيضا.

ماذا يجب على كبار السن الانتباه إليه؟

يقول الأطباء إن هناك مشكلات يجب على كبار السن الانتباه إليها إذا كانوا يتناولون أيا من أدوية إنقاص الوزن:

1- فقدان العضلات

نفقد العضلات بشكل طبيعي مع تقدم العمر، وكذلك مع فقدان الوزن. يقول الطبيب نيت وود، اختصاصي السمنة في كلية ييل للطب في نيو هافن بولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة: "إنه مع هذه الأدوية، قد تنخفض كتلة العضلات لدى كبار السن إلى الحد الذي يجعلهم معرضين لخطر حدوث مضاعفات، مثل السقوط".

2- فقدان وزن أكثر مما ينبغي

قد يكون كبار السن الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل طفيف أو معتدل أقل عرضة للوفاة المبكرة، يقول وود: "قد يكون ذلك بسبب وجود بعض الدهون الزائدة في الجسم التي تحملك خلال دخول المستشفى بشكل غير متوقع أو إذا فقدت الوزن عندما تكون مريضا".

3- آثار جانبية

الآثار الجانبية أكثر شيوعا لدى كبار السن، وفقا لباتسيس هي الغثيان، وآلام المعدة، والإسهال، والقيء.

قبل تناول دواء إنقاص الوزن

إذا كنت تفكر في استخدام دواء إنقاص الوزن، فإن الخطوات التالية مهمة:

1- ابق نشطا

كلما مارست مزيدا من التمارين الرياضية، زادت احتمالية تعويض فقدان العضلات من أدوية إنقاص الوزن هذه، كما يقول أرون. وتدعو الإرشادات الأميركية الصحية إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط المعتدل في معظم أيام الأسبوع وجلستين من تدريبات المقاومة.

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2- احصل على ما يكفي من البروتين

يقول أرون إن هذا يساعد على منع فقدان العضلات. وينصح مرضاه الأكبر سنا بتناول 1.2 غرام على الأقل من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. (إذا كان وزنك 80 كيلوغراما، فهذا يعني 96 غراما من البروتين).

3- حاول تناول وجبات صغيرة متكررة

يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الآثار الجانبية لهذه الأدوية، والتي قد تشمل الغثيان واضطراب المعدة. يقول وود: "هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ارتداد الحمض".