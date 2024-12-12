الدواء الأخير.. تعرف على أقراص البنزوديازيبينات آخر ما تركه الأسد على مكتبه

امتلأ مكتب بشار الأسد المهجور بشرائط من أقراص "البنزوديازيبينات" (Benzodiazepines) المضادة للقلق، مما يشير إلى استخدامه في أيامه الأخيرة قبل الهرب. فما هو هذا العقار؟

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، امتلأ مكتب الأسد بشرائط من أقراص "البنزوديازيبينات"، وتناثرت أوراق على أرضية المكتب. وأضافت أن كتابا عن تاريخ الجيش الروسي، وخريطة شمال شرق سوريا، وسيرة ذاتية لنفسه وجدت على المكتب أيضا.

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه كانت هناك طاولة في أحد المكاتب، عليها فنجان قهوة نصف منته، وعشرات أعقاب السجائر، وجهاز التحكم عن بعد، وهذا يستحضر صورة الأسد وهو يدخن بعصبية بينما يشاهد أخبار تقدم الفصائل المسلحة على التلفزيون.

وقد يشير ذلك إلى أن الأسد في آخر أيامه كان يتناول عقار البنزوديازيبين مع القهوة، مدخنا بشراهة.

ما هي البنزوديازيبينات؟

والبنزوديازيبينات هي أدوية تجعل الجهاز العصبي أقل نشاطا. إن انخفاض نشاط الجهاز العصبي يجعل هذه الأدوية مفيدة لمجموعة متنوعة من الأعراض والحالات، وفقا لكليفلاند كلينيك.

تصنف العديد من البلدان، كالولايات المتحدة، البنزوديازيبينات كمواد خاضعة للرقابة. وهذا يعني أن الشخص بحاجة إلى وصفة طبية للحصول عليها.

إعلان

والبنزوديازيبينات خاضعة للرقابة لأنها يمكن أن يكون لها تأثيرات خطيرة، وخاصة عند إساءة استخدامها. كما يمكن أن تكون مسببة للإدمان. وبسبب هذه العوامل، يستخدم مقدمو الرعاية الصحية البنزوديازيبينات بحذر. إذا انخفض نشاط الجهاز العصبي إلى مستوى منخفض للغاية، فقد يكون له تأثيرات خطيرة أو حتى مميتة.

كيف تعمل البنزوديازيبينات؟

يستخدم الجهاز العصبي إشارات كيميائية وكهربائية لإرسال ونقل الرسائل في جميع أنحاء الجسم. يمكن للإشارات الكيميائية، المعروفة باسم النواقل العصبية، أن ترتبط بالخلايا ذات المستقبلات الصحيحة.

تعمل النواقل العصبية والمستقبلات بشكل مشابه جدا لمفاتيح السيارة. لا يمكن للنواقل العصبية (مفتاح السيارة) أن تتلاءم إلا مع المستقبل الصحيح. إذا تلاءم، يمكن للناقل العصبي تنشيط عملية داخل الخلية (تشغيل السيارة).

تخبر البنزوديازيبينات الدماغ بإطلاق ناقل عصبي، حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA). هذا الناقل العصبي له وظيفة محددة: فهو يجعل الجهاز العصبي أقل نشاطا. يمكن أن يكون للنشاط البطيء التأثيرات التالية:

فقدان الذاكرة، إذ تمنع البنزوديازيبينات مؤقتا تكوين ذكريات جديدة (المعروفة باسم فقدان الذاكرة التقدمي).

مضادة للقلق.

التنويم، وتجعلك تشعر بالنعاس.

مهدئ: تساعد البنزوديازيبينات الجهاز العصبي على "الاستقرار" ولها تأثير مهدئ.

طرق أخرى لتصنيف البنزوديازيبينات

هناك طريقتان رئيسيتان يصنف بهما الخبراء البنزوديازيبينات:

القوة: بعض البنزوديازيبينات أقوى من غيرها (على الرغم من أن القوة قد تختلف من شخص لآخر لأسباب مختلفة). على سبيل المثال، 15 مليغرام (ملغ) إلى 30 ملغ من الفلورازيبام تعادل عموما 0.25 ملغ إلى 0.5 ملغ من الكلونازيبام.

مدة التأثير: بعض البنزوديازيبينات قصيرة المفعول وتستمر لعدة ساعات فقط. بعضها طويل المفعول ويستمر لعدة أيام. أما أغلب البنزوديازيبينات طويلة المفعول فهي ليست قوية بنفس الدرجة.

إعلان

قوة ومدة عمل البنزوديازيبينات مهمة في الحالات التي تعالجها. عادة ما تستحق الحالات قصيرة الأمد أو الطارئة استخدام البنزوديازيبينات الأقوى وقصيرة المفعول. الحالات المزمنة غير الطارئة يمكن علاجها عادة ببنزوديازيبينات ذات قوة أقل وطويلة المفعول.

ما هي الحالات التي تعالجها البنزوديازيبينات؟

تعالج هذه الأدوية الحالات بناء على التأثير الذي تسببه. في حين أن هناك أنواعا منفصلة لأن لها تأثيرات أولية مختلفة، إلا أن هناك الكثير من التداخل بينها. على سبيل المثال، معظم البنزوديازيبينات لها تأثير مهدئ بالإضافة إلى تأثيرها الأولي.

فقدان الذاكرة: هذه شائعة في بداية التخدير العام قبل العمليات الجراحية والإجراءات الطبية الأخرى.

مضادات القلق: تعالج اضطرابات القلق، مثل اضطراب القلق الاجتماعي واضطراب الهلع.

منومة: تعالج الأرق واضطرابات النوم ذات الصلة.

المهدئات: لهذا التأثير العديد من الاستخدامات. يمكنه علاج الحالات والأعراض المرتبطة بالتحكم في العضلات، مثل تقلصات العضلات. يمكنه أيضا علاج مشاكل أكثر شدة مثل الذهول (الذي يحدث غالبا مع حالات الصحة العقلية مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب). هذه البنزوديازيبينات مهمة جدا أيضا في علاج النوبات (بما في ذلك تلك الناجمة عن الصرع) والحالة الصرعية، وهي حالة طبية طارئة مرتبطة بالنوبات.

المضاعفات المحتملة مع البنزوديازيبينات

البنزوديازيبينات مفيدة وفعالة، ولكن بعض المخاطر تأتي معها، بما في ذلك:

هناك احتمال لسوء الاستخدام. سوء استخدام البنزوديازيبين منتشر على نطاق واسع. يقدر الخبراء أن 5 ملايين أو أكثر من الأشخاص في الولايات المتحدة أساؤوا استخدام البنزوديازيبينات في فترة 12 شهرا من عام 2014 إلى عام 2015.

يمكن أن تكون مسببة للإدمان. يعد اضطراب استخدام البنزوديازيبين أحد المضاعفات المحتملة للاستخدام طويل الأمد أو سوء استخدام هذه الأدوية.

هناك خطر الجرعة الزائدة. يمكن أن يكون إساءة استخدام البنزوديازيبين أمرا خطيرا لأنه يسبب تثبيطا للجهاز التنفسي، فقد يؤدي تناول جرعة زائدة إلى توقف التنفس.

يمكن أن تتفاعل بشكل خطير مع الكحول وبعض الأدوية. يمكن أن تتفاعل البنزوديازيبينات مع أدوية مثل مسكنات الألم الأفيونية (مثل الأوكسيكودون أو الهيدروكودون) أو مع الكحول. يمكن أن تؤدي مثل هذه التفاعلات إلى تكثيف تأثيرات الأدوية و/أو الكحول، مما قد يؤدي إلى نتائج مميتة.

يمكن أن تؤثر على القدرة على القيادة أو القيام بمهام معينة. فهي تبطئ الإشارات العصبية. يمكن للإشارات العصبية البطيئة أن تبطئ ردود الفعل، مما يجعل من الصعب أو المستحيل القيادة أو القيام بمهام معينة بأمان.

إعلان

شرب القهوة مع البنزوديازيبينات

قد يعمل الكافيين على إضعاف تأثير البنزوديازيبينات، وحتى الكميات الصغيرة نسبيا قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض المرتبطة باضطرابات القلق.

التدخين مع البنزوديازيبينات

السجائر تحتوي على مواد تتداخل مع البنزوديازيبينات..