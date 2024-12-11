الصحة العالمية: برامج التوعية والناموسيات والتطعيم منعت 2.2 مليار إصابة بالملاريا

تقدر منظمة الصحة العالمية أنه جرى الوقاية من نحو 2.2 مليار حالة إصابة بالملاريا منذ عام 2000 من خلال برامج التوعية واستخدام ناموسيات البعوض والتطعيم.

وكتبت منظمة الصحة العالمية، في تقرير نشر بجنيف اليوم الأربعاء، أنه خلال تلك العملية تم تفادي حدوث نحو 12.7 مليون حالة وفاة.

وتقوم 17 دولة حاليا بتطعيم الأطفال الصغار ضد الملاريا بشكل منتظم. وبحسب تقديرات الصحة العالمية أن هذا يمكن أن يحول دون عشرات الآلاف من الوفيات سنويا.

والملاريا هي ثاني أكثر مرض استوائي شيوعا.

وأفاد التقرير بأنه وفقا للتقديرات توفي ما إجماليه 597 ألف شخص من الملاريا في 2023، وهذا تراجع طفيف في الضحايا ولكن كانت هناك زيادة في الإصابات بنسبة 4% أي ما إجماليه 263 مليون نسمة.

وحدثت نحو 95% من الوفيات في الدول الأفريقية، وقالت المنظمة إن هناك أيضا الكثيرين ممن لا يمتلكون أي وسيلة للحيلولة دون الإصابة بالمرض أو تشخصيه وعلاجه. والأطفال الصغار خاصة هم الأكثر تأثرا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جرى الآن القضاء على المرض المعدي في 44 دولة وفي إقليم "لا ريونيون" الفرنسي بالمحيط الهندي.