تهدد بالموت ضحايا سجون الأسد في صيدنايا وغيرها.. تعرف على متلازمة إعادة التغذية

مع تحرير آلاف المعتقلين من سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث تظهر فيديوهات حالة الجوع والحرمان التي كانوا يعيشونها، تبرز مخاوف من إصابة هؤلاء المحررين بمتلازمة إعادة التغذية، فما هي؟

وفي سجن صيدنايا -على سبيل المثال- كان المعتقلون يعيشون ظروفا مأساوية، حيث كانوا يوضعون في زنازين صغيرة تضم ما بين 50 إلى 70 شخصا، يحرمون من الهواء والنور لسنوات، ولا يتلقون سوى رغيف خبز يوميا يدفع إليهم من فتحة صغيرة تحت الباب.

ما متلازمة إعادة التغذية؟

ومتلازمة إعادة التغذية Refeeding Syndrome هي حالة تحدث عندما يبدأ شخص يعاني من سوء التغذية -كمعتقلي نظام بشار الأسد-، في تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي.

فعند تقديم الطعام بسرعة كبيرة، قد يتسبب ذلك في حدوث مضاعفات خطيرة. يحدث هذا بسبب الطرق التي يتغير بها الجسم عندما يحرم من العناصر الغذائية. عندما يبدأ الشخص المحروم من الغذاء في إعادة التغذية، يتعين على جسمه أن يتغير مرة أخرى، ولكن قد لا تتوفر لدى الجسم القدرة على ذلك بسرعة.

سوء التغذية يعني أن الجسم محروم من العناصر الغذائية. عندما يحاول الجسم استقلاب العناصر الغذائية مرة أخرى مع العودة للتغذية الطبيعية، يمكن أن تحدث تحولات شديدة – مرتبطة بنقص الإلكتروليت- في كيمياء الجسم. ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة تؤثر على العضلات والرئتين والقلب والدماغ.

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من الذي تؤثر عليه متلازمة إعادة التغذية؟

يمكن أن تؤثر متلازمة إعادة التغذية على أي شخص بدأ في إعادة التغذية بعد أن عانى من سوء التغذية. إذا لم يكن يأكل ما يكفي، فقد يعاني من سوء التغذية. يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية أيضا سوء التغذية. يمكن أن تؤثر على الشهية أو قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك.

تشمل بعض عوامل الخطر لسوء التغذية ومتلازمة إعادة التغذية ما يلي:

فقدان أكثر من 10% من وزن الجسم مؤخرا.

الحرمان من الطعام لأكثر من 7 أيام مع وجود دليل على الإجهاد والاستنزاف.

اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره العصبي.

اضطرابات سوء الامتصاص مثل التهاب البنكرياس المزمن ومرض التهاب الأمعاء.

التغذية الوريدية طويلة الأمد (التغذية من خلال الوريد).

السرطان والعلاج الكيميائي.

مرض السكري غير المنضبط.

تعاطي الكحول المزمن.

الإفراط المزمن في استخدام مضادات الحموضة أو مدرات البول.

كيف تحدث متلازمة إعادة التغذية؟

عندما يفتقر الجسم إلى العناصر الغذائية، فإنه يقوم ببعض التغييرات للتكيف. فهو يغير عملية التمثيل الغذائي (الطريقة التي يحول بها الطعام إلى طاقة. فبدلا من الكربوهيدرات من الطعام، يقوم الجسم باستقلاب الدهون والعضلات الخاصة به. كما يتباطأ التمثيل الغذائي. وينخفض ​​معدل الأيض أثناء الراحة) مقدار الطاقة التي يحرقها الجسم أثناء الراحة بنسبة تصل إلى 20%.

يستهلك هذا النوع من التمثيل الغذائي موارد أقل. فهو لا يستخدم المغذيات الدقيقة (الفيتامينات والمعادن والشوارد) بالطريقة التي يستخدمها التمثيل الغذائي الطبيعي. ولكن عندما يبدأ الشخص إعادة التغذية، يبدأ التمثيل الغذائي الطبيعي للكربوهيدرات أيضا. ويبحث الجسم بعمق في جيوبه عن المغذيات الدقيقة التي يحتاجها لإنجاز المهمة.

ما سبب متلازمة إعادة التغذية؟

يحدث ذلك بسبب انخفاض مخزون بعض المغذيات الدقيقة في الجسم. تكون المخازن منخفضة عندما يكون يعاني من سوء التغذية. وأكثر العناصر الغذائية شيوعا هي الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. عندما يبدأ الشخص في إعادة التغذية، تطلب خلاياك هذه الإلكتروليتات لاستقلاب الطعام، وهذا يسبب تحولا حادا في كيمياء الجسم.

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تنتقل الإلكتروليتات التي لدى الشخص بسرعة من الدم إلى الخلايا، ولكن لأنه لا يملك ما يكفي منها، فإن هذا التحول يترك مستويات منخفضة منها في الدم. تسمى مستويات الإلكتروليت المنخفضة في الدم "النقص". إنها تفسد كيمياء الجسم. يسبب نقص الإلكتروليت العديد من المضاعفات المختلفة التي يمكن أن تظهر في متلازمة إعادة التغذية.

أعراض متلازمة إعادة التغذية

يمكن أن تتجلى متلازمة إعادة التغذية بعدة طرق. الشكل الأكثر شيوعا هو نقص الفوسفات الحاد. ولكن قد تساهم أيضا أوجه القصور والاختلالات الأخرى.

نقص الفوسفات

نقص الفوسفات (نقص فوسفات الدم) هو السمة الأكثر شيوعا لمتلازمة إعادة التغذية. يؤثر نقص الفوسفات على العمليات الخلوية في جميع أنحاء جسمك. قد يسبب:

ضعف العضلات.

صعوبة التنفس.

ازدواج الرؤية.

مشاكل البلع.

النوبات.

الغيبوبة.

اعتلال عضلة القلب (ضعف القلب).

إذا كانت لديك أعراض حادة، فإن نقص الفوسفات يمكن أن يسبب فشل الأعضاء، والذي يمكن أن يكون مميتا.

نقص المغنيسيوم

المغنيسيوم عامل مهم في عملية التمثيل الغذائي. يؤثر نقص المغنيسيوم (نقص مغنيسيوم الدم) على كل عضو في جسمك. قد يبدو مثل:

الغثيان والقيء.

فقدان الشهية.

الارتعاش.

تشنجات العضلات.

النوبات.

الغيبوبة.

نقص تروية القلب.

عدم انتظام ضربات القلب

نقص البوتاسيوم

قد لا يسبب نقص البوتاسيوم الخفيف (نقص بوتاسيوم الدم) أعراضا. ولكن النقص الأكثر شدة قد يؤدي إلى:

ضعف العضلات.

تشنجات العضلات.

التعب.

إمساك شديد بسبب حركات الأمعاء المشلولة.

عدم انتظام ضربات القلب.

فشل الجهاز التنفسي.

نقص الثيامين (فيتامين ب1)

يحدث نقص الثيامين بشكل خاص بسبب إعادة التغذية

تناول الكربوهيدرات

تناول الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى أعراض عصبية شديدة، بما في ذلك:

الهذيان.

مشاكل الرؤية.

انخفاض حرارة الجسم.

الترنح (مشاكل التوازن والتنسيق).

فقدان الذاكرة.

التخيل (خلق ذكريات كاذبة).

اضطرابات سوائل الجسم

يمكن أن تؤثر التغيرات الأيضية على توازن الصوديوم والماء في الجسم. في إعادة التغذية، يمكن أن يؤدي هذا إما إلى زيادة السوائل أو الجفاف. يمكن أن يسبب هذا:

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انخفاض ضغط الدم.

تشنجات العضلات.

الوذمة الرئوية (السوائل في الرئتين).

خللا في وظائف الكلى.

فشل القلب الاحتقاني.

نوبات.

مشاكل السكر في الدم

يمكن أن يؤدي إعادة إدخال الجلوكوز أثناء إعادة التغذية إلى ارتفاع سكر الدم. يمكن أن يؤدي هذا إلى:

صداع.

عدم وضوح الرؤية.

التبول المتكرر.

التعب.

كيف يتم علاج متلازمة إعادة التغذية؟

قبل البدء في إعادة التغذية، يجب عمل فحوصات للدم، لقياس مستويات الإلكتروليت لدى الشخص لتحديد أي نقص. ثم سيضيف الطبيب العناصر الغذائية الدقيقة المفقودة إلى تركيبة التغذية الخاصة بالشخص. الفكرة هي استبدال العناصر الغذائية الدقيقة المفقودة أولا. بعد ذلك، سيكون الجسم مستعدا بشكل أفضل لاستقلاب الكربوهيدرات.

مضاعفات متلازمة إعادة التغذية

يمكن أن تؤدي المضاعفات الناجمة عن متلازمة إعادة التغذية إلى الوفاة، ولكنها عادة ما تكون أقل حدة. بمجرد أن يصحح الطبيب الاختلالات المعنية، فإن معظم الأعراض قابلة للعكس.

مع خروج آلاف المعتقلين من جحيم سجون الأسد، فقد لا يكون متاحا توفير آلاف الأطباء لمتابعتهم، وهنا ينصح أهالي المعتقلين بتقديم الطعام لهم تدريجيا، والانتباه إلى الأعراض التي ذكرناها سالفا، ومراجعة الطبيب واستشارته متى أمكن ذلك.