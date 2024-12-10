تلوث الجزيئات الدقيقة قتل 240 ألف شخص في أوروبا سنة 2022

أدى تلوث الهواء الناجم عن الجزيئات الدقيقة إلى وفاة 239 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي في عام 2022، بانخفاض قدره 5% خلال عام، وفق تقرير صادر عن وكالة البيئة الأوروبية نُشر الثلاثاء.

وقالت الوكالة في كوبنهاغن -في بيان- إن "ما لا يقل عن 239 ألف حالة وفاة في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تعزى إلى التعرض لتلوث الجسيمات الدقيقة (PM2.5) بمستويات أعلى من التركيز الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 5 ميكروغرامات في المتر المكعب".

وتسجل إيطاليا وبولندا وألمانيا عدد الوفيات الأعلى جراء الجسيمات الدقيقة.

وعلى صعيد أوروبا برمتها، انخفض الرقم مقارنة بعام 2021 عندما تسببت الجزيئات الدقيقة، التي تخترق عمق الرئتين، في الوفاة المبكرة لـ253 ألف شخص.

وقد تم تأكيد هذا الاتجاه على نطاق أوسع. وأشارت الوكالة إلى أنه بين عامي 2005 و2022، انخفض عدد الوفيات بنسبة 45%، بما قد يتيح تحقيق هدف خفض الوفيات بنسبة 55% المنصوص عليه في خطة عمل "صفر تلوث" للاتحاد الأوروبي لعام 2030.

وفي الوقت نفسه، تعزى 70 ألف حالة وفاة إلى التعرض لتلوث الأوزون (O3)، خصوصا ذلك الناجم عن حركة المرور على الطرق والأنشطة الصناعية.

أما بالنسبة لثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وهو الغاز الذي ينتج بشكل رئيسي عن طريق المركبات ومحطات الطاقة الحرارية، فتُعزى إليه 48 ألف حالة وفاة مبكرة.

إعلان

ولا تعمد الوكالة إلى جمع المحصلات الإجمالية مع بعضها لأن ذلك سيؤدي، بحسب رأيها، إلى ازدواجية في الحساب.

وتؤكد أن تلوث الهواء لا يزال يمثل التهديد البيئي الأكثر أهمية لصحة الأوروبيين.