جبن القريش.. كيف يساعدك في فقدان الوزن؟

انتشر ملصق دعائي في فترة الحرب العالمية الأولى يحث الأميركيين بالقول "تناول المزيد من الجبن القريش، وستحتاج إلى كمية أقل من اللحوم". فماذا كانت قصته؟.

وفقا لموقع "مؤرخ الطعام" شهدت الحرب العالمية الأولى فائضا في منتجات الألبان، وخاصة في عام 1918 حيث ناضل مزارعو الألبان من أجل أسعار أفضل للحليب السائل حيث فاضت مخازن الجبن والحليب وارتفعت أسعار الأعلاف والعمالة.

تم الترويج لجبن القريش كبديل للحوم لإصابة عصفورين بحجر واحد، تصريف فائض الألبان وتناول كمية أقل من اللحوم. كما تم الترويج لجبن القريش كبديل خلال الحرب العالمية الثانية، وتم الترويج لجبن القريش المصنوع من الحليب المنزوع الدسم بعد الحرب باعتباره غذاء عالي البروتين. فهل هذه الادعاءات صحيحة؟.

هل هو مصدر غني بالبروتين؟

جبن القريش هو جبن طازج له نكهة خفيفة وحامضية قليلا، تحتوي 100 غرام من الجبن القريش على حوالي 17 غراما من البروتين، وهي حوالي ضعف ونصف الكمية الموجودة في بيضة واحدة، و3 أضعاف تلك الموجودة في الزبادي الكامل الدسم. يحتاج جسمك إلى البروتين لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة والخلايا وتكوين الهرمونات وتنظيمها والحفاظ على الهضم وتزويد الدم بالأكسجين.

يصنع جبن القريش من خلال إضافة حمض (مثل عصير الليمون أو الخل) إلى الحليب. يفصل الحمض الخثارة عن مصل اللبن. بمجرد أن تتصلب الخثارة، يتم تصفية مصل اللبن. ويتم تقطيع ما تبقى إلى قطع أصغر، تشكل جبن القريش. الخثارة تحتوي على الكازين، وهو بروتين يوجد بشكل طبيعي في الحليب، ولكنه يتخثر إلى كتل عندما يتعرض للحمض. بروتين الكازين هو بروتين كامل يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

تتكون البروتينات من 20 حمضا أمينيا مختلفا، يمكن لأجسامنا تكوين 11 منها، ولكن 9 منها لا يمكننا الحصول عليها إلا من خلال تناولها. تحتوي البروتينات الكاملة – مثل الكازين- على كل هذه الأحماض الأمينية التسعة.

هل يمكن أن يساعدك جبن القريش على تقليل وزنك؟

يعتبر جبن القريش منخفض السعرات الحرارية مقارنة بالجبن العادي. تحتوي 100 غرام من الجبن القريش على 111 سعرة حرارية، بينما تحتوي الكمية ذاتها من جبن الشيدر على 416 سعرة حرارية. كما أن هضم بروتين الكازين يحدث ببطء، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

الفيتامينات والمعادن

جبن القريش غني بالبروتين، ويحتوي أيضا على الكالسيوم وفيتامين ب 12 والعناصر الغذائية الدقيقة الأخرى.

فيتامين ب 12 مهم لوظائف المخ. الكالسيوم، بالطبع، ضروري لصحة العظام والأسنان، والجبن القريش مصدر جيد للفوسفور، وهو معدن يساعد أيضا العظام.

هل يساعد الجبن القريش في بناء العضلات؟

البروتين ضروري لنمو العضلات لأنه يساعد في إصلاح الأنسجة والحفاظ عليها. بشكل عام تحتاج لبناء العضلات إلى ممارسة تمارين المقاومة وتناول كمية كافية من البروتين.

جبن القريش مصدر جيد للبروتين، لكنه لن يساعدك في بناء العضلات ما لم تبذل جهدا شاقا، للأسف.

ماذا عن قوة العظام؟

تقول الدكتورة فيديريكا أماتي، ورئيسة قسم التغذية في إحدى الشركات التغذوية لصحيفة تلغراف البريطانية: "كما هو الحال مع منتجات الألبان الأخرى، يحتوي جبن القريش على الكالسيوم، وهو أمر مهم لدعم صحة العظام".

تحتوي الأجبان الصلبة على كمية أكبر من الكالسيوم. على سبيل المثال، تحتوي 100 غرام من جبن القريش على حوالي 90 مليغراما من الكالسيوم، بينما تحتوي نفس الكمية من جبن البارميزان على أكثر من 900 مليغرام.

هل يمكن أن يسبب الحساسية؟

تحتوي 100 غرام من الجبن القريش على حوالي 3.5 غرامات من اللاكتوز، تقول أماتي: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية تجاه منتجات الألبان تجنب جبن القريش".

ماذا أضيف لجبن القريش؟

يمكن أن تتناول جبن القريش مع أغذية أخرى تضيف المزيد من النكهة والصحة لهذه الوجبة. تقول الدكتورة إيميلي ليمينغ، العالمة في مجال الميكروبيوم: "نظرا لأن الجبن القريش لا يحتوي على الألياف، وهو أمر أساسي لدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، فمن الجيد إقرانه بأطعمة غنية بالألياف مثل التوت أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة لتعزيز صحة الأمعاء بشكل متوازن".