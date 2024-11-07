صحة

كاغري سيما.. عقار جديد من الشركة المصنعة لأوزمبيك يخفض الوزن بنسبة 25%

Flags with the Novo Nordisk logo flutter outside their Danish company's offices in Copenhagen, Denmark, September 26, 2023. REUTERS/Tom Little REFILE - CORRECTING LOCATION
في السنوات الأخيرة، لم تتمكن "نوفو نورديسك" من إنتاج الكمية المطلوبة من عقاقير GLP-1، مما أدى إلى نقص. لذا تستثمر الشركة الآن مليارات الدولارات لزيادة قدرتها التصنيعية (رويترز)
د. أسامة أبو الرُّب
7/11/2024

تتوقع شركة "نوفو نورديسك" الدانماركية أن عقارها الجديد التجريبي للسمنة واسمه "كاغري سيما" (CagriSema) سيحقق فقدانا للوزن بنسبة 25%.

وقالت الشركة إن الآثار الجانبية في التجارب التي أجريت حتى الآن على "كاغري سيما" مماثلة لأدوية ناهضات "جي إل بي-1" (GLP-1) الموجودة بالفعل في السوق.

وأدلى مارتن هولست لانج، رئيس التطوير في نوفو نورديسك، بهذه التعليقات لرويترز بعد أن أصدرت الشركة نتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع.

كاغري سيما

وعقار كاغري سيما يتكون من مكونين:

  • سيماغلوتيد semaglutide، وهي المادة الفعالة في أوزمبيك.
  • كاغريلينتيد cagrilintide، وهو نظير إميلين

إن آلية عمل "كاغري سيما" معقدة ومبتكرة، حيث تستفيد من الوظائف التكميلية لمكونيها الأساسيين، سيماغلوتيد وكاغريلينتيد. ويلعب سيماغلوتيد، وهو منبه لمستقبلات "جي إل بي-1" (GLP-1)، دورا حاسما في تنظيم الغلوكوز وقمع الشهية. ويحاكي عمل الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، وهو هرمون يعزز إفراز الإنسولين، ويمنع إطلاق الغلوكاغون، ويبطئ إفراغ المعدة، وبالتالي يعزز التحكم في الغلوكوز بشكل أفضل وتقليل تناول الطعام.

من ناحية أخرى، يعمل الكاغريلينتيد، وهو نظير الأميلين، عن طريق محاكاة هرمون الأميلين الطبيعي، والذي يتم إفرازه مع الإنسولين بواسطة خلايا بيتا البنكرياسية. ويكمل الأميلين عمل الإنسولين عن طريق إبطاء إفراغ المعدة، وتعزيز الشعور بالشبع، وتثبيط إفراز الغلوكاغون. ويؤدي العمل المشترك لهذين العاملين إلى نهج أكثر شمولا للتحكم الأيضي، ومعالجة كل من ارتفاع سكر الدم وزيادة وزن الجسم، وهما عنصران أساسيان في إدارة الاضطرابات الأيضية.

ويشكل التآزر بين السيماغلوتيد والكاغريلينتيد جوهر فعالية كاغري سيما، من خلال استهداف مسارات متعددة تشارك في تنظيم الشهية، واستقلاب الغلوكوز، وحركة المعدة، ويقدم كاغري سيما إستراتيجية علاج شاملة. والنتيجة هي مزيج متكامل لا يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم فحسب، بل يساهم أيضا في فقدان الوزن بشكل كبير، وبالتالي معالجة التحديات المزدوجة التي يواجهها الأفراد المصابون بداء السكري من النوع الثاني والسمنة.

إن الاستعمال الأساسي لدواء كاغري سيما هو إدارة مرض السكري من النوع الثاني والسمنة. وغالبا ما تتعايش هذه الحالات وتتفاقم مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة يصعب كسرها بالعلاج الأحادي. ويتميز مرض السكري من النوع الثاني بمقاومة الإنسولين وضعف إفراز الإنسولين، في حين تعمل السمنة على تعقيد المشهد الأيضي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومجموعة من المضاعفات الأخرى.

ناهضات GLP-1 .. عائلة أوزمبيك وإخوانه قام العلماء بتطوير أدوية تحاكي عمل هرمون GLP-1، وسمت بناهضات GLP-1 : GLP-1 Agonists. ناهضات GLP-1 هي أدوية تساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن. هناك العديد من أنواع مختلفة. وهي مجرد جزء واحد من خطة العلاج الخاصة بك إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني أو السمنة. غالبا ما تكون ناهضات GLP-1 عبارة عن أدوية قابلة للحقن، مما يعني أنك تحقن دواء سائلا بإبرة ومحقنة. تقوم بإعطاء الحقن في الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد مباشرة (الحقن تحت الجلد). تشمل مناطق الجسم التي يمكنك حقنها فيها البطن والفخذين الخارجيين والأرداف العلوية وظهر ذراعيك، وفقا لكليفلاند كلينيك. تشمل الأسماء الأخرى لفئة الدواء هذه ما يلي: منبهات الببتيد -1 الشبيهة بالغلوكاغون، Glucagon-like peptide-1 agonists. منبهات مستقبلات GLP-1، GLP-1 receptor agonists. محاكيات الإنكريتين، Incretin mimetics. نظائر GLP-1، GLP-1 analogs. هذه الأدوية جديدة نسبيا. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول ناهض GLP-1 (إكسيناتيد) في عام 2005. ولا يزال الباحثون يتعلمون عن استخداماته وفوائده المحتملة الأخرى. لا تستطيع ناهضات GLP-1 وحدها علاج مرض السكري من النوع الثاني أو السمنة. تتطلب كلتا الحالتين استراتيجيات علاجية أخرى، مثل نمط الحياة والتغييرات الغذائية. بعض أبرز ناهضات GLP-1: حقن سيماغلوتيد Semaglutide injection، واسمها التجاري أوزمبيك Ozempic. حقن سيماغلوتيد المخصصة لفقدان الوزن، واسمها التجاري ويجوفي Wegovy أقراص سيماغلوتايد Semaglutide tablets، واسمها التجاري ريبلسوس Rybelsus. دولغلوتايد Dulaglutide، واسمه التجاري تروليسيتي Trulicity. إكسيناتيد Exenatide، واسمه التجاري بييتا Byetta إكسيناتيد ممتد المفعول Exenatide extended-release، واسمه التجاري بيدوريون Bydureon. حقن ليراغلوتايد Liraglutide، واسمها التجاري فيكتوزا Victoza. حقن ليراغلوتايد لفقدان الوزن، واسمها التجاري ساكسيندا Saxenda . ليكسيناتيد Lixisenatide، واسمه التجاري أدليكسين Adlyxin. هناك أيضا فئة مماثلة من الأدوية تسمى ناهضات مستقبلات GLP-1/GIP المزدوجة. من هذه الأدوية تيرزباتيد Tirzepatide، واسمه التجاري مونجارو Mounjaro.

كسر الحلقة

يهدف دواء "كاغري سيما" إلى كسر هذه الحلقة من خلال تقديم فوائد مزدوجة، وهي: تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وخفض الوزن بشكل كبير. وقد أثبتت التجارب السريرية أن دواء "كاغري سيما" يقلل بشكل كبير من مستويات الهيموغلوبين السكري التراكمي (السكر التراكمي)، وهو مؤشر على التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز فقدان الوزن. ولا يعمل هذا التأثير المزدوج على تحسين نوعية حياة المرضى فحسب، بل يقلل أيضا من العبء على أنظمة الرعاية الصحية من خلال خفض حدوث المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

وعلاوة على ذلك، يمتد دور دواء كاغري سيما إلى ما هو أبعد من إدارة الغلوكوز والوزن. فقد أظهر نتائج واعدة في تحسين مكونات أخرى من متلازمة التمثيل الغذائي، بما في ذلك خلل شحميات الدم وارتفاع ضغط الدم. من خلال معالجة هذه الجوانب المترابطة، يمثل كاغري سيما طريقة علاج شاملة للأفراد الذين يعانون من عوامل خطر أيضية متعددة.

من المقرر أن تصدر شركة الأدوية الدانماركية بيانات من تجربة في مرحلة متأخرة من كاغري سيما بحلول نهاية عام 2024.

في السنوات القليلة الماضية، فشلت نوفو نورديسك في إنتاج ما يكفي من عقاقير GLP-1 لتلبية الطلب، مما أدى إلى نقص. لذا تستثمر الشركة الآن مليارات الدولارات لزيادة قدرتها التصنيعية.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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