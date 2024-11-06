أطعمة تكلفك دولارا واحدا تقريبا وتساعدك على إنقاص الوزن

يتذمر كثير من الناس من أن الأكل الصحي باهظ الثمن، لكن الحقيقة هي أن الأطعمة الصحية ليست حكرا على الأغنياء. هناك كثير من الأطعمة الصحية التي يمكنك العثور عليها في السوبر ماركت الموجود في محيط بيتك بثمن زهيد.

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة بيرغن في النرويج أن متوسط ​​العمر المتوقع تمكن زيادته بما يصل إلى 10 سنوات من خلال التحول إلى نظام غذائي صحي ومتوازن، والذي يحتوي على كثير من الدهون الجيدة والبروتين الخالي من الدهون والأطعمة النباتية الغنية بالألياف.

كتبت سام رايس مقالا -نشرته صحيفة التلغراف البريطانية- تقدم فيه اقتراحات لأغذية صحية زهيدة الثمن.

التونة المعلبة

تحتوي العلبة الواحدة على 24.9 غراما من البروتين وفيتامينات "بي" و"دي" والكالسيوم والمغنيسيوم.

يمكنك ترتيب قطع التونة فوق أوراق الخس والفاصوليا الخضراء المطبوخة والطماطم المفرومة وشرائح البيض المسلوق والزيتون للحصول على سلطة بسيطة. استمتع بتناول هذه الوجبة بعد إضافة زيت الزيتون والخل الأبيض.

الزبادي

تحتوي 100 غرام من الزبادي على 5.4 غرامات من البروتين وفيتامينات "بي 12″ و"بي 2" والكالسيوم والفوسفور بالإضافة إلى البكتيريا الحية المفيدة للأمعاء.

يمكن استخدام الزبادي كتوابل لإضفاء نكهة مميزة على الحساء أو الكاري أو الطبق. ويمكن استخدامه بدل المايونيز في حشوات السندويتشات. الزبادي أيضا إضافة ممتازة لصلصة السلطة.

المكسرات

تحتوي 25 غراما من المكسرات (حفنة صغيرة) على 3.1 غرامات من الألياف، و5 غرامات من البروتين، وفيتامين "إي"، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والسيلينيوم. كما أنها مصدر جيد للدهون الصحية. تناولها جنبا إلى جنب مربع من الشوكولاتة الداكنة للحصول على مضادات الأكسدة الصحية للقلب. قم بتقطيعها ورشها على الزبادي في الصباح. أو اطحن المكسرات في الخلاط وأضف ملعقة كبيرة منها إلى عصيرك.

الفاصوليا

تحتوي نصف علبة من الفاصوليا على 8.4 غرامات من الألياف و8.2 غرامات من البروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك. امزج الفاصوليا مع مكونات السلطة مثل الخيار والطماطم والجزر المبشور وتبلها بصلصة الخل البسيطة.