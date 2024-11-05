‫3 علامات تدل على فطريات الأظافر

قالت الجمعية الألمانية للطب العام ‫وطب الأسرة إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بفطريات الأظافر من خلال ‫ملاحظة بعض العلامات، فما هي؟

وتشمل علامات فطريات الأظافر:

تشقق وتقصف الأظافر.

تغير لون الأظافر إلى الأبيض أو ‫الأصفر.

زيادة سمك الظفر.

وفي أسوأ الأحوال قد تتسبب ‫الفطريات في تدمير صفيحة الظفر تماما.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة طبيب الأمراض الجلدية فور ملاحظة هذه ‫الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في مضادات ‫الفطريات.

‫سبل الوقاية

‫وللوقاية من فطريات الأظافر من الأساس، أوصت الجمعية بتجفيف الأقدام ‫جيدا بعد غسلها، لا سيما الفراغات بين الأصابع، وذلك للحيلولة دون تكاثر ‫الفطريات. ولهذا الغرض يمكن الاستعانة بمجفف الشعر لتجفيف الفراغات بين ‫الأصابع.

‫وينبغي أيضا غسل الجوارب على درجة حرارة لا تقل عن 56 درجة مئوية للقضاء ‫على الجوارب، مع مراعاة عدم مشاركة المقص أو المبرد مع الآخرين.

‫ومن المهم أيضا ارتداء أحذية رياضية مصنوعة من خامات جيدة التهوية مثل ‫الجلد، مع مراعاة تهوية الحذاء الرياضي جيدا بعد ممارسة الرياضة وتركه ‫ليجف تماما.

‫ويوصي أطباء الأمراض الجلدية بعدم ارتداء الحذاء الرياضي نفسه ليومين ‫متتاليين.

‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم ارتداء حذاء ضيق، ومن الأفضل أيضا ‫الابتعاد عن الأحذية ذات المقدمة المدببة، نظرا لأن هذه الموديلات لا ‫توفر مساحة كافية لأصابع القدم وتحتك بها، مما يعزز من فرص الإصابة ‫بفطريات الأظافر.