‫الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع.. علام يدل؟

يشعر بعض الأشخاص بألم كوخز الإبر ‫في الأصابع. فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية أن الشعور ‫بألم كوخز الإبر في الأصابع قد يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها ما يعرف ‫بمتلازمة النفق الرسغي، والتي تحدث بسبب انضغاط العصب المتوسط في الرسغ، ‫الأمر الذي يسبب وخزا وتنميلا في الأصابع.

‫اضطرابات الدورة الدموية

‫وقد يشير الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع إلى اضطرابات الدورة ‫الدموية، التي تحدث بشكل خاص في الطقس البارد أو بسبب بعض الأمراض مثل ‫ما تعرف بمتلازمة رينود، التي تتمثل أعراضها المميزة في اللون الأبيض ‫للأصابع بسبب عدم وصول الدم إليها، إلى جانب الوخز والتنميل في الأصابع. ‫

‫وقد يكون سبب الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع تلفيات الأعصاب ‫بسبب نقص فيتامين "بي 12" بصفة خاصة، والتهاب المفاصل، والتهاب الأوتار، ‫والتهاب مرقد الظفر، بالإضافة إلى الإصابات.

‫استشارة الطبيب

‫‫وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب إذا استمر ألم الأصابع لفترة ‫طويلة أو ازداد سوءا أو كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل التنميل والتورم، ‫مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يساعد على علاج سبب الألم على وجه التحديد.‫

‫ويتنوع العلاج بين الأدوية المثبطة للالتهابات وجبيرة المعصم والعلاج ‫الطبيعي. كما قد تستلزم تلفيات الأعصاب الشديدة الخضوع للجراحة.