عالم أسترالي أصيب بسرطان الدماغ يحوّل نفسه لفأر تجارب

كان ريتشارد سكولير أحد أبرز الباحثين العالميين في مجال الورم الميلانيني -أحد أنواع سرطان الجلد- عندما أصيب بورم في المخ. وفي مواجهة الموت المحتمل، قرر أن يجعل نفسه فأر تجارب.

ولأن سكولير كان رياضيا يتنافس في جميع أنحاء العالم، فقد تمتع بحالة بدنية ممتازة. وهو أحد أبرز علماء الأمراض في العالم في مجال الورم الميلانيني الذي أنقذت أبحاثه الرائدة آلاف الأرواح، وذلك وفقا لتقرير في غارديان.

وفي سن 56 عاما، كانت حياة البروفيسور سكولير غنية. وبعد ذلك، في صباح 20 مايو/أيار 2023، فقد وعيه وكان يرتجف على الأرض في غرفة فندق في بولندا، مذعورا وخائفا.

وبعد نوبة الصرع الكبرى هذه، ذهب لإجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى جامعة كراكوف. وقد وجد الفحص كتلة في الفص الصدغي. وأدرك سكولير على الفور أن هذا الفحص قد حمل له أخبارا سيئة للغاية.

وبعد تشخيصه لأشخاص آخرين بالسرطان عدة مرات، كان يعرف بالضبط ما قد يعنيه هذا الاكتشاف، وعلى الأرجح سرطان الدماغ. وكان يعلم أن النتيجة بالنسبة للورم الدبقي عالي الدرجة كانت "سيئة بشكل صادم" وأن الورم الدماغي غير قابل للشفاء، وأنه سيعاني "من أشهر مروعة في الأشهر القليلة الأخيرة".

وشعر باليأس مدمرا وقلقا ومرعوبا، وبكى كثيرا عندما اتصل بأطفاله.

وبعد 12 يوما، أجريت له عملية خزعة في سيدني، وأكدت "أسوأ ما في الأمر". وكان الورم من نوع الأرومي الدبقي من الدرجة الرابعة، وهي حالة مميتة.

وكتب سكولير في مذكراته الجديدة بعنوان "العصف الذهني" أنه لم يكن يريد أن يموت "لقد أحببت حياتي".

الكشف عن التشخيص

قبل 3 أسابيع فقط من النوبة، كان هذا الرياضي قد مثل أستراليا في بطولة العالم للترايثلون متعددة الرياضات في إيبيزا. ولكن حياته أصبحت تقاس بالأشهر والأسابيع.

ويبدو سكولير متفائلا بشكل ملحوظ بالنسبة لرجل لم يكن يتوقع أن يكون على قيد الحياة عندما صدر كتابه الشهر الماضي. ولكنه الآن على قيد الحياة، ويقاوم.

وبعد وقت قصير من تشخيصه، قرر سكولير الكشف عن تشخيصه كوسيلة لإبقاء الأصدقاء والزملاء على اطلاع، ولكن بشكل أساسي كذكرى لأطفاله الثلاثة. وتم استقبال الأخبار بسيل من الرسائل. والآن يعلم الجميع كيف يبدو الجزء الداخلي من جمجمته لأن فحوصات دماغه موجودة على وسائل التواصل الخاصة به.

ولسنوات كانت المديرة الطبية المشاركة لسكولير في معهد الميلانوما جورجينا لونغ تقود تجارب باستخدام فئة جديدة من عقاقير العلاج المناعي التي حققت نتائج مذهلة على مرضى الميلانوما.

وتوضح "إن ما تفعله هذه العقاقير في الأساس هو تحفيز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف على الخلايا السرطانية وقتلها".

وهذه العقاقير تكون أكثر فعالية إذا أعطيت قبل استئصال الورم. وفي غضون 15 عاما، ارتفعت نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لمرضى الميلانوما المتقدم من 5% إلى 55%.

ولكن في حين تم إحراز تقدم في معدلات بقاء الورم الميلانيني، فإن علاج الورم الدبقي العدواني لم يتغير منذ 20 عاما.

ويقول سكولير "في الأساس، ينتشر هذا النوع من الورم مثل جذور الأشجار التي تمر عبر دماغك. وإذا نظرت عبر المجهر، فلن تتمكن من رؤية أين ينتهي الورم. لذا لا يمكنك علاجه أبدا بالجراحة أو العلاج الإشعاعي. وإذا حاولت قطع الورم بالكامل، فلن يتبقى لك الكثير من الدماغ".

ويركز العلاج عادة على إطالة العمر بالعلاج الكيميائي والإشعاعي حتى الرعاية التلطيفية والوفاة.

ومنذ اللحظة التي تلقت فيها فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي من بولندا، كانت لونغ وهي في العمل تستشير خبراء معهد الميلانوما الرائدين عالميا وأولئك حول العالم. وكانت هي رائدة في الاستخدام الناجح للعلاج المناعي لمرضى الميلانوما الذين انتشر سرطانهم إلى الدماغ.

وكانت وفريقها يطورون خطة لعلاج جذري لزميلهم، لقد أخذوا ما تعلموه من العلاج المناعي وطبقوه على سرطانه. ولم يتم تجربة هذا العلاج من قبل في أي مكان، وكان محفوفا بالمخاطر بشكل كبير ولا يمكن أن تكون المخاطر أعلى من ذلك حيث كانت هناك فرصة بنسبة 60% أن تؤدي الآثار الجانبية إلى وفاته. وإذا تسبب في تورم كبير في الدماغ فقد يقتله في غضون أيام.

وقد قدروا أن هناك فرصة بنسبة 5% لإنقاذ حياته، وقد تكون أقل من 1%. وبالنسبة لسكولير فقد "بدا الأمر يستحق المحاولة".

وعلى أمل ألا يكبر الورم، كان سيؤجل جراحة تقليص الحجم لأطول فترة ممكنة لإعطاء الأدوية فرصة للعمل. وكان سيحصل على مزيج من 3 أدوية مناعية عن طريق الوريد. وخلال كل هذا، استمر في الجري وركوب الدراجات.

بعد 28 يوما، أزالت جرّاحة الأعصاب في الجمجمة بريندا شيفالينغام قطعا من الورم في عملية استغرقت 6 ساعات. واعترفت لاحقا بأنها كانت تجربة عاطفية بالنسبة لها لإجرائها عملية جراحية لصديق.

نتيجة هائلة

أظهرت نتائج علم الأمراض أن خلاياه المناعية كانت نشطة "ونأمل أن تهاجم خلايا الورم" وكما يقول سكولير "كانت نتيجة هائلة".

لقد دفعته هذه التجربة إلى إعادة تقييم حياته السابقة وأولوياته. وكان مدفوعا وطموحا ويعمل بجد، وكان يندفع في الحياة، ويسافر إلى الخارج من 10 إلى 12 مرة في السنة للتحدث في المؤتمرات "لقد انغمست في الحياة اليومية ولم أفكر بالضرورة في الأشياء الكبيرة. لقد تغير هذا".

والآن يعرف أن الحب هو ما يهم حقا فـ"الشيء الوحيد الذي تغير حقا هو قضاء الوقت مع عائلتي وتقديرهم. لقد جعلني أعطي الأولوية لعائلتي".

وقد تلقى الثناء والاهتمام. لكنه يقول إنه سيعيد كل ذلك في لمح البصر لاستعادة حياته القديمة.

ومن السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان علاجه الأول في العالم ناجحا.

ويتم دراسة كل خلية في جسده. ويقول سكولير "في النهاية، يتعين عليك إجراء تجارب سريرية لإثبات ما إذا كان شيء ما يعمل أم لا. لن نعرف على وجه اليقين حتى يتم إجراء التجربة. لكن الشيء العظيم هو أننا قادرون على توليد بعض العلوم من خلال مقارنة دماغي قبل العلاج المناعي وبعده. وهذا يعطي بعض الأمل العلمي في أن هذا هو الحل. إنها تستحق الاستكشاف".

وبعد 9 جرعات من اللقاح، مع جرعة أخرى الشهر المقبل، اتخذت لونغ قرارا بوقف العلاج المناعي لسكولير. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن هناك أي علامة على تكرار المرض. ولكن هذا لا يعني أنه لن يحدث "إن الأمر مجرد انتظار ومراقبة ومعرفة ما إذا كان هناك تكرار. وسنتعامل مع ذلك إذا حدث ذلك ومتى حدث".

وأضافت لونغ أنه في الوقت الحالي "أشعر بسعادة غامرة لأن هذا هو المسار الذي سلكناه".