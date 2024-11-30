ما متلازمة النظر للحاسوب؟

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن متلازمة النظر للحاسوب (Computer Vision Syndrome) هي حالة طبية تُصيب العين بسبب العمل لمدة زمنية طويلة أمام شاشة الحاسوب.

انخفاض معدل الرمش

وأوضحت الجمعية أن سبب حدوث هذه المتلازمة هو أن المرء يتحكم في عمله على الحاسوب باستخدام المؤشر، حتى يتمكن من تنسيق الحركات بشكل جيد، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الرَمش دون وعي.

وبسبب انخفاض معدل الرمش يقل إمداد العين بالسائل الدمعي، الذي يعمل على ترطيبها، كما تفقد الطبقة الدمعية ثباتها تدريجيا، وبالتالي تُصاب العين بالجفاف.

وتتمثل أعراض هذه المتلازمة في الشعور بحرقان وحكة في العين، بالإضافة إلى الشعور بالصداع.

ولمواجهة متلازمة النظر إلى الحاسوب، أوصت الجمعية بأخذ فترات راحة قصيرة للرمش بانتظام أو إغماض العين لبضع ثوان، حيث يسهم ذلك في ترطيب العين.

قاعدة 20-20-20

ومن المفيد أيضا اتباع قاعدة 20-20-20، حيث ينبغي كل 20 دقيقة إبعاد العين عن الشاشة والنظر إلى شيء ما على بعد 20 قدما (نحو 6 أمتار) لمدة 20 ثانية، حيث يسمح ذلك لعضلات العين، التي تكون مشدودة عند الرؤية لمسافات قصيرة، بالاسترخاء لفترة وجيزة.

كما يلعب جو الغرفة دورا مهما، حيث يتسبب هواء المدفأة الجاف إلى تفاقم المشكلة، لذلك ينبغي التهوية المنتظمة للحفاظ على رطوبة الهواء في الغرفة.