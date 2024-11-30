كم تتضرر صحتك من الجلوس فترات طويلة؟

يعاني كثير منا من شعوره بالذنب تجاه نفسه بسبب الجلوس على كرسي المكتب طوال اليوم، ثم الجلوس على الأريكة في المساء، فما تأثير ذلك على صحتنا على المدى البعيد؟

الطقس البارد والمظلم يقلل بشكل كبير من الرغبة في ممارسة الرياضة في هذا الوقت من العام، ولكن تحريك جسمك قليلا وبشكل متكرر يمكن أن يصنع العجائب لصحتك.

ما المخاطر الصحية للجلوس طويلا؟ وكم مرة يجب أن نحرك أجسامنا؟

تقول لورا مولد، اختصاصية العلاج الطبيعي بمستشفى نوفيلد هيلث ليدز في المملكة المتحدة، في حوار مع صحيفة الإندبندنت البريطانية، "تشمل العلامات التي تدل على الجلوس فترات طويلة آلام المفاصل وتيبسها، خاصة في الظهر والعنق، وآلام العضلات وتشنجها، خاصة في الكتفين، وخلف الركبتين، والعضلات في مقدمة الوركين، وانخفاض مستويات الطاقة، والإرهاق، وصعوبة التركيز يمكن أن تكون أيضا مرتبطة بقلة النشاط".

الجلوس فترات طويلة قد يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض الحالات الصحية الموجودة مسبقا مثل التهاب المفاصل، أو مشاكل التنفس، أو مشاكل الدورة الدموية.

كيف يؤثر الجلوس فترات طويلة على عظامنا وعضلاتنا؟

تقول اختصاصية العلاج الطبيعي كلارا كيرفين "يمكن أن يجعل الجلوس عظامك أضعف، ويؤدي ذلك في النهاية إلى هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور؛ فالجلوس يضع ضغطا كبيرا على العمود الفقري وقد يؤدي إلى انضغاط الأقراص الفقرية، ومشاكل العمود الفقري يمكن أن تسبب آلاما شديدة، وقد تؤدي في النهاية إلى عدم القدرة على الحركة".

قلة النشاط يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على وضعية الجسم، ولذا توصي كيرفين فتقول "توقف عن الانحناء واجلس مستقيما مع وضع القدمين بشكل مسطح على الأرض واجعل الشاشات عند مستوى العين".

يمكن أن يضعف الجلوس العضلات الكبيرة في الساقين وعضلات الأرداف، مما يؤدي إلى ضمورها. هذه العضلات ضرورية للمشي، والحفاظ على التوازن، واستقرار الجسم بشكل عام.

تقول كيرفين إن "الجلوس يمكن أن يؤدي أيضا إلى شد عضلات الوركين، مما قد يسبب مشاكل في مفاصل الورك".

وتزداد هذه المشكلات مع التقدم في العمر، فعدم تحريك كبار السن الجسم بانتظام يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات أو فقدانها مما يجعلهم يواجهون صعوبة في النهوض من السرير أو الكرسي.

كم مرة يجب أن نحرك أجسامنا خلال اليوم؟

تقول خبيرة العلاج الطبيعي لورا ستوكس "ممارسة القليل من الحركة وبشكل متكرر هو المفتاح إذا كنت تعيش نمط حياة يتسم بالخمول أو تجد نفسك ملتصقا بمكتبك. الوقوف والتحرك قليلا يمكن أن يساعدا حقا في تقليل تيبس المفاصل وتشنج العضلات".

إليك هذه التمارين البسيطة ويمكنك القيام بها خلال اليوم:

١- دوران الكاحل

يقول المدرب الشخصي أولي بانكس "أثناء الجلوس، ارفع قدميك عن الأرض وقم بتدوير كاحليك في حركات دائرية بالاتجاه نفسه 5 مرات، ثم العكس. كرر هذا التمرين 3 مرات".

يساعد هذا التمرين على تنشيط تدفق الدم في الساقين والقدمين، فيمنع ذلك التيبس ويحسّن الدورة الدموية.

٢- تمديد الساق

يقول بانكس "مدّ ساقا واحدة أمامك واثن قدمك، ثم أعدها إلى الأسفل. كرر مع الساق الأخرى واستمر بالتبديل عدة مرات".

يمكن أن يمنع تمديد الساقين التيبس المزعج في ساقيك، خاصة إذا كنت جالسا وقتا طويلا.

٣- الخطوات السريعة

يقول بانكس "ارفع كعبيك عن الأرض بحيث تكون واقفا على مقدمة قدميك، ثم قم بالتبديل بسرعة بين رفع الكعبين للأعلى والأسفل كما لو كنت تجري في مكانك. قم بهذا لمدة 10 ثوان، ثم استرح 5 ثوانٍ، وكرر 10 مرات".

يساعد هذا التحرك السريع على تنشيط عضلات الساق وتعزيز الدورة الدموية.