جبن الحلوم ما له وما عليه

يشتهر جبن الحلوم بتعدد استعمالاته، حيث يستخدم في الشطائر والسلطات. وفي حين يعتبر جبنا غنيا بالبروتين، إلا أنه محمّل بالملح ويحمل سعرات حرارية أعلى من بعض أنواع الجبن الأخرى. فهل هو جبن صحي؟ وكم سعرا حراريا فيه؟ وما الطريقة المثالية لتناوله؟

وتشرح خبيرة التغذية نيكولا لودلام راين في حوار أجرته معها إميلي كريج ونشر بصحيفة تلغراف "إن محتواه العالي من البروتين يجعل جبن الحلوم مشبعا ويجذب الذين يبحثون عن بديل للحوم، كما أن قوامه الصلب يجعله جيدا عند الشواء أو القلي".

ونشأ جبن الحلوم -وهو شبه صلب- في قبرص. وتقول لودلام راين "يتم ضغط خثارة الحليب، ثم طهيها وتخزينها في محلول ملحي، مما يعطي الحلوم نكهته المالحة المميزة. إنها تحتوي على نسبة ملح أعلى من العديد من أنواع الجبن الأخرى، مما يساعد في الحفاظ على قوامها الصلب والقابل للشواء و"يصنع هذا الجبن تقليديا من مزيج من حليب الماعز والأغنام".

ما الفوائد الصحية المحتملة؟

يحمل جبن الحلوم الكثير من الفوائد الصحية التي ستسعد عشاقه، نذكر هنا بعضا منها:

1- جبن الحلوم مصدر الكالسيوم

تقول أخصائية التغذية بريا تيو "تحتوي شريحة (30 غراما) من جبن الحلوم على حوالي ربع احتياجك اليومي من الكالسيوم والتي تبلغ 700 مليغرام، مما يجعلها مصدرا غنيا بالمعادن". ويدعم الكالسيوم صحة الأسنان والعظام، وينظم تقلص العضلات ويضمن تخثر الدم بشكل طبيعي.

2- مصدر جيد للبروتين

تحتاج النساء حوالي 45 غراما من البروتين يوميا بينما يحتاج الرجال حوالي 56 غراما. وستساعدك جبنة الحلوم على تحقيق الهدف حيث تحتوي حصة (30 غراما) منها على 6 غرامات من البروتين.

3- يوفر الحلوم فيتامينات ومعادن

يحتوي الجبن الحلوم على عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية. ويحتوي على الزنك، وهو مهم لجهاز المناعة، وفيتامين "أ" لصحة العين والجلد أيضا.

ويعتبر الجبن أيضا مصدر لليود، وهو ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، والفوسفور، الذي يساعد في بناء عظام وأسنان قوية، بالإضافة إلى فيتامينات "بي".

هل له أي آثار سيئة على صحتك؟

من المؤسف أن أي إفراط في تناول أي جبن لا يمكن أن يكون جيدا تماما لصحتك. وتشمل الآثار السلبية لتناول كمية كبيرة من جبن الحلوم بعض المشكلات منها:

1- جبن الحلوم يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

تحتوي شريحة 30 غراما من الجبن الحلوم على حوالي 6 غرامات من الدهون المشبعة، والتي قد تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول (مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب) إذا تم تناولها بكميات زائدة.

وتقول راين "توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن لا يستهلك الرجال أكثر من 30 غراما من الدهون المشبعة يوميا، ولا ينبغي للنساء تناول أكثر من 20 غراما من الدهون المشبعة يوميا" بينما يجب على الأطفال تناول كميات أقل.

2- الجبن مليء بالملح

تقول راين "إن جبن الحلوم من أكثر أنواع الجبن ملوحة، حيث تحتوي كل شريحة على حوالي 0.8 غرام من الملح، وهو ما قد يعد مشكلة لضغط الدم إذا تم تناوله بشكل متكرر". ويزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3- السعرات الحرارية

جبن الحلوم كثيف السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 94 سعرة حرارية لكل شريحة (30 غراما).

وتقول راين "التحكم في الحصص أمر مهم إذا كنت مهتما بالسعرات الحرارية التي تستهلكها".

ما الطريقة الأكثر صحية لتناول الحلوم؟

تقول تيو "يمكنك تحضير الحلوم بعدة طرق. تناوله طازجا في السلطة، أو مطبوخا في مقلاة جافة أو على سيخ مشويا".

ويجب تجنب القلي في الزيت لأن هذا يضيف دهونا غير ضرورية.

وتقترح راين إضافة جبن الحلوم المشوي إلى سلطة الخضراوات الورقية المختلطة بالخيار والطماطم والخبز المحمص، ورشها بزيت الزيتون للحصول على وجبة متوازنة غنية بالبروتين والألياف.

وتختم بالقول "إنه يمكن أيضا تحميص الجبن مع الخضراوات ثم إضافته إلى خبز من الحبوب الكاملة مع الحمص لتناول الغداء. كما يمكن أيضا تحميصه وإلقاؤه في مقلاة مع الخضراوات الملونة مثل الفلفل الحلو والكوسا والفطر".