جبن الحلوم.. ما له وما عليه

يشتهر جبن الحلوم بتعدد استخداماته، حيث يستخدم في الشطائر والسلطات. وفي حين يعتبر جبنا غنيا بالبروتين، إلا أنه محمّل بالملح ويحمل سعرات حرارية أعلى من بعض أنواع الجبن الأخرى. فهل هو جبن صحي؟ وكم سعرا حراريا فيه؟ وما هي الطريقة المثالية لتناوله؟

تشرح خبيرة التغذية نيكولا لودلام راين في حوار أجرته معها إميلي كريج ونشر في صحيفة التليغراف: "إن محتواه العالي من البروتين يجعل جبن الحلوم مشبٍعا ويجذب الأشخاص الذين يبحثون عن بديل للحوم، كما أن قوامه الصلب يجعله جيدا عند الشواء أو القلي".

نشأ جبن الحلوم -وهو جبن شبه صلب- في قبرص. تقول لودلام راين: "يتم ضغط خثارة الحليب، ثم طهيها وتخزينها في محلول ملحي، مما يعطي الحلوم نكهته المالحة المميزة. إنها تحتوي على نسبة ملح أعلى من العديد من أنواع الجبن الأخرى، مما يساعد في الحفاظ على قوامها الصلب والقابل للشواء." يصنع هذا الجبن تقليديا من مزيج من حليب الماعز والأغنام.

ما هي الفوائد الصحية المحتملة؟

يحمل جبن الحلوم الكثير من الفوائد الصحية التي ستسعد عشاقه، نذكر هنا بعضا منها:

1- جبن الحلوم مصدر للكالسيوم

تقول أخصائية التغذية بريا تيو : "تحتوي شريحة (30 جراما) من جبن الحلوم على حوالي ربع احتياجك اليومي من الكالسيوم والتي تبلغ 700 ملجم، مما يجعلها مصدرا غنيا بالمعادن". يدعم الكالسيوم صحة الأسنان والعظام، وينظم تقلص العضلات ويضمن تخثر الدم بشكل طبيعي.

2- مصدر جيد للبروتين

تحتاج النساء إلى حوالي 45 جراما من البروتين يوميا بينما يحتاج الرجال إلى حوالي 56 جراما. ستساعدك جبنة الحلوم على تحقيق الهدف حيث تحتوي حصة (30 جراما) من جبن الحلوم على 6 جرامات من البروتين.

3- يوفر الجبن فيتامينات ومعادن

يحتوي الجبن الحلوم على عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية. ويحتوي جبن الحلوم على الزنك، وهو مهم لجهاز المناعة، وفيتامين أ لصحة العين والجلد أيضا.

ويعتبر الجبن أيضا مصدر لليود، وهو ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، والفوسفور، الذي يساعد في بناء عظام وأسنان قوية، بالإضافة إلى فيتامينات بي.

هل له أي آثار سيئة على صحتك؟

من المؤسف أن أي الافراط في تناول أي جبن لا يمكن أن يكون جيدا تماما لصحتك. تشمل الآثار السلبية لتناول كمية كبيرة من جبن الحلوم بعض المشكلات منها:

1- جبن الحلوم يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

تحتوي شريحة 30 جراما من الجبن الحلوم على حوالي 6 جرامات من الدهون المشبعة، والتي قد تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول (مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب) إذا تم تناولها بكميات زائدة.

تقول راين: "توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن لا يستهلك الرجال أكثر من 30 جراما من الدهون المشبعة يوميا، ولا ينبغي للنساء تناول أكثر من 20 جراما من الدهون المشبعة يوميا". بينما يجب على الأطفال تناول كميات أقل.

2- الجبن مليء بالملح

تقول راين: "إن جبن الحلوم أيضا من أكثر أنواع الجبن ملوحة، حيث تحتوي كل شريحة على حوالي 0.8 جرام من الملح، وهو ما قد يشكل مشكلة لضغط الدم إذا تم تناوله بشكل متكرر". يزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3- السعرات الحرارية

جبن الحلوم هو جبن كثيف السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 94 سعرة حرارية لكل شريحة (30 جرام).

تقول راين: "التحكم في الحصص أمر مهم إذا كنت مهتما بالسعرات الحرارية التي تستهلكها".

ما هي الطريقة الأكثر صحية لتناول الحلوم؟

تقول تيو: "يمكنك تحضير الحلوم بعدة طرق. تناوله طازجا في السلطة، أو مطبوخا في مقلاة جافة أو على سيخ مشويا".

تجنب القلي في الزيت، لأن هذا يضيف دهونا غير ضرورية.

تقترح راين إضافة جبن الحلوم المشوي إلى سلطة الخضروات الورقية المختلطة بالخيار والطماطم والخبز المحمص ورشها بزيت الزيتون للحصول على وجبة متوازنة غنية بالبروتين والألياف.

وتضيف: "إنه يمكن أيضا تحميص الجبن مع الخضروات ثم إضافته إلى خبز من الحبوب الكاملة مع الحمص لتناول الغداء. كما يمكن أيضا تحميصه وإلقائه في مقلاة مع الخضروات الملونة مثل الفلفل الحلو والكوسا والفطر".