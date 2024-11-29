ما أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا أثناء الحمل؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء أمراض النساء في ألمانيا إن الأنفلونزا قد تتخذ مسارا شديدا لدى الحوامل وتتسبب في مضاعفات خطيرة، وذلك بسبب ضعف جهاز المناعة لديهن.

ولتجنب هذه العواقب الوخيمة، أوصت الرابطة النساء الحوامل بتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا، مشيرة إلى أن التطعيم لا يوفر حماية للأم فحسب، بل لطفلها أيضا؛ حيث إن الأجسام المضادة الناتجة تنتقل إلى الجنين عبر المشيمة.

وبفضل ما يسمى "حماية العش" يتمتع الطفل بحماية أفضل ضد الأنفلونزا في الأشهر الأولى بعد الولادة. كما تعتبر الولادات المبكرة واضطرابات النمو أقل شيوعا عندما يتم تطعيم النساء الحوامل ضد الأنفلونزا.

ومن جانبها، أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا في الثلث الثاني من الحمل. وإذا كانت هناك مخاوف صحية أو أمراض سابقة، فمن المستحسن القيام بذلك في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.