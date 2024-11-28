احذري تساقط الرموش ربما تكون مشكلة صحية

يعد تساقط الرموش كابوسا مزعجا للمرأة، حيث إنه يُفسد المظهر الجمالي لعيونها.

نقص الفيتامينات والمعادن

وأوضحت مجلة "ستايلايت" (Stylight) أن تساقط الرموش يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، فقد يشير إلى مشكلة صحية أيضا، قد تدل على نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين "إيه" وفيتامين "بي" والزنك.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تساقط الرموش قد يحدث أيضا بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم، على سبيل المثال بسبب قصور الغدة الدرقية أو الحمل أو انقطاع الطمث أو التوقف عن تناول حبوب منع الحمل.

أمراض جلدية

وقد تكمن أسباب تساقط الرموش في بعض الأمراض الجلدية بالقرب من الجفن مثل التهاب الجلد العصبي والهربس والصدفية.

كما قد يرجع تساقط الرموش إلى الحساسية على سبيل المثال عند استعمال ماسكارا تحتوي على مواد عطرية.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الرموش والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.