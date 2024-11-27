مكملات فيتامين "د" أثناء الحمل تحسن كثافة العظام لدى الأطفال

أوردت "مجلة الأطباء" الألمانية أن تناول مكملات فيتامين "د" أثناء الحمل يعمل على تحسين كثافة العظام لدى الأطفال، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة ساوثهامبتون ومستشفى جامعة ساوثهامبتون.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه في هذه الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، تم تقسيم النساء الحوامل بشكل عشوائي إلى مجموعتين، حيث تناولت مجموعة واحدة 1000 وحدة دولية إضافية من فيتامين "د" يوميا، بينما تناولت المجموعة الأخرى قرصا وهميا.

وقد قامت الأبحاث السابقة بتقييم صحة عظام الأطفال في سن الرابعة، وأظهرت النتائج أن كتلة العظام كانت أكبر لدى الأطفال المولودين لأمهات تناولن مكملات فيتامين "د" أثناء الحمل مقارنة بأطفال الأمهات، اللاتي لم يتناولن المكملات.

وفي الدراسة الحديثة، قام الباحثون بالتحقيق فيما إذا كانت التأثيرات على صحة العظام استمرت حتى منتصف مرحلة الطفولة وتابعوا حالة 454 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و7 أعوام.

وأظهرت نتائج الدراسة الحديثة أن التأثير المفيد على عظام الأطفال كان مماثلا في سن الرابعة والسادسة إلى السابعة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعزز أهمية تناول مكملات فيتامين "د" أثناء الحمل، حيث إن هذا التدخل المبكر يقوي عظام الأطفال ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام والكسور في وقت لاحق من الحياة، نظرا لأن العظام، التي تحتوي على المزيد من الكالسيوم والمعادن، تعد أقوى، ومن ثم أقل عُرضة للكسر.

يُشار إلى أن فيتامين "د" ينظم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي معادن ضرورية للعظام والأسنان وصحة العضلات.