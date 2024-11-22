كم يجب أن تمشي يوميا؟ اكتشف المسافة المناسبة لعمرك

هل تريد أن تعرف مدى قوة قلبك بالنسبة لعمرك؟ لا داعي لإجراء اختبارات معقدة، مثل الجري على جهاز المشي بأقصى سرعة مع ارتداء جميع أنواع أجهزة الاستشعار.

وفقا لمقال نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية يمكنك معرفة مدى قوة قلبك من خلال إجراء اختبار بسيط تقوم فيه بالركض لمدة 12 دقيقة، ومعرفة المسافة التي ستقطعها. يمكنك أيضا القيام بذلك بالمشي بخطى سريعة، أو الهرولة.

تُعرف الأداة العلمية باسم اختبار كوبر، وهي مصممة لقياس سعة الأكسجين القصوى وهي مقدار الأكسجين الذي يستخدمه جسمك أثناء ممارسة الرياضة، والمعروف باسم (VO2 max).

سعة الأكسجين القصوى

كلما ارتفعت سعة الأكسجين القصوى، زادت كفاءة قلبك في ضخ الدم إلى أعضائك وأنسجتك، مما يشير إلى أن العضو سليم.

وأظهرت الدراسات أن أولئك الذين لديهم سعة الأكسجين القصوى مرتفعة بالنسبة لعمرهم هم أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب من أولئك الذين لديهم درجات أقل.

تم تطوير الاختبار من قِبَل الطبيب الأميركي كينيث كوبر في عام 1968، الذي صمم في الأصل كأداة لقياس اللياقة في الجيش الأميركي.

ويمكن إجراء الاختبار على جهاز المشي أو مضمار الجري أو على أي سطح مستو وصلب. اركض أو هرول أو امشِ بسرعة لمدة 12 دقيقة دون توقف، وباستخدام تطبيق لتتبع المسافة مثل تلك الموجودة في أجهزة الهاتف، تتبع عدد الأمتار التي تقطعها.

هل نجحت في الاختبار؟

يجب أن يكون الرجال في الثلاثينيات من العمر قادرين على الركض لمسافة 1.9 كيلومتر (1.1 ميل)، بينما يجب أن تستطيع النساء في نفس العمر الركض 1.7 كيلومتر، أو ما يقرب من ميل.

إذا كان بإمكان الرجل قطع مسافة 2.6 كيلومتر، في الثلاثينيات من عمره، تُعتبر سعة الأكسجين القصوى الخاصة به "ممتازة". وينطبق الشيء نفسه على النساء في الثلاثينيات من العمر اللاتي يتمكنّ من قطع مسافة 2.5 كيلومتر.

تكون العتبة أقل قليلا بالنسبة لمن هم في منتصف العمر. يمكن للرجل العادي في الخمسينيات من عمره أن يقطع مسافة 1.6 كيلومتر في 12 دقيقة. إذا وصل إلى 2.4 كيلومتر، فإن أداءه ممتاز.

يمكن أن تقطع المرأة في الخمسينيات من عمرها مسافة 1.4 كيلومتر، في حين أن أي مسافة تزيد على 2.2 كيلومتر، أو أكثر من ميل، فهي ممتازة.

اختبارات أخرى للصحة

إن نتيجة سعة الأكسجين القصوى ليست القياس البسيط الوحيد الذي يشير إلى مدى صحتك بالنسبة لعمرك. يقول الخبراء أيضا أن عدد تمارين الضغط التي يمكن للفرد القيام بها هي مؤشر جيد للقوة والقدرة على التحمل، والتي تظهر الدراسات أنها يمكن أن تشير إلى المدة التي سيعيشها الشخص.

يشرك تمرين الضغط معظم مجموعات العضلات الرئيسية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الساقان والبطن، والكتفان، والظهر، والذراعان. وفقا لمايو كلينك، يجب أن يهدف الشباب إلى 28 تمرين ضغط، والنساء 20 تمرينا.

بالنسبة لمن هم في سن 55 عاما، ينخفض ​​العدد إلى 10 تمرينات ضغط للنساء و12 للرجال.

يجب أن يكون الرجال والنساء البالغون من العمر 65 عاما قادرين على القيام بـ10 تمرينات ضغط في المرة الواحدة.

أظهرت الأبحاث أيضا أن كبار السن الذين يمكنهم الحفاظ على توازنهم على ساقهم لأكثر من 10 ثوان معرضون لخطر أقل بكثير للوفاة في العقد المقبل من حياتهم. هذا لأن مدى قدرة الشخص على الحفاظ على توازنه يشير إلى مستوى قوته العامة، وقدرته على منع التعثر والسقوط.