هل تركب الطائرة للمرة الأولى؟ إليك نصائح الأطباء لرحلة آمنة

يثير التفكير في السفر بوسيلة سريعة مثل الطائرة في مساحة مزدحمة وكمية قليلة من الأكسجين، خليطا من المشاعر المقلقة. كما أن مجرد تخيل شخص ما مصاب بوعكة صحية في الطائرة يدبّ الذعر في قلبك.

لكن الواقع يشير إلى أنه لا داعي للقلق، فقد اتضح أن هناك تخصصا كاملا في الرعاية الصحية الوقائية يسمى طب الفضاء الجوي، يركز على علاج الطيارين وفرق الطائرات ورواد الفضاء.

قالت الدكتورة لي سبيشر، الطبيبة الباطنية المتخصصة في طب الفضاء الجوي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة ورئيسة جمعية الطيران المدني الطبّية، في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز "نحاول الحفاظ على صحة الناس في بيئة غير صحية".

اتبع هذه الخطوات الصحية في كل خطوة من خطوات سفرك حتى تستمتع برحلة آمنة:

عند حجز الرحلة

التفكير في رحلة صحية يبدأ من لحظة حجز الرحلة. ينصح الزميل في جمعية الطب الفضائي الدكتور باولو ألفيس "إذا كنت تعاني من دوار الحركة كثيرا، فاحجز مقعدا فوق الجناح، فهو المكان الأكثر استقرارا".

وينصح المرضى الذين يعانون من عدوى في الأذن أو الجيوب الأنفية أن يعيدوا النظر في رحلتهم. وقال "عندما تكون على متن طائرة، يمكن أن يجعل الاحتقان التكيف مع تغير ضغط الهواء صعبا، مما قد يؤدي إلى الألم والنزيف وحتى تمزق طبلة الأذن".

وقالت الدكتورة ميغان هاتفيلد، أخصائية علاج لب الأسنان في سوميت نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأميركية، إن "آلام الأسنان غير المعالجة وقنوات الجذر المؤجلة يمكن أن تكون مؤلمة بشكل مماثل أثناء الرحلات الجوية". ونصحت المرضى بأن يراجعوا طبيبهم إذا لاحظوا أي ألم أو تورم قبل سفرهم.

ويرى الدكتور ألفيس أن النصيحة الأولى للمسافرين هي إن كنت لا تشعر أنك بصحة جيدة بشكل عام فتجنب الطيران أو استشر طبيبك أولا. فالعديد من النوبات القلبية التي نراها تحدث أثناء الطيران، يقول المصاب بها بعد أن تحدث: "هل تعلم؟ لم أكن أشعر أنني بصحة جيدة قبل الصعود إلى الطائرة".

عندما تحزم أمتعتك

ينصح الدكتور ألفيس المرضى بأن يحملوا جميع أدويتهم في حقيبة اليد الخاصة بهم، وعدم وضعها في الحقيبة المجهزة للشحن.

وقال "إن الناس ينسون القيام بذلك، ثم يواجهون مشكلة مثل نوبة تنفسية أو رد فعل تحسسيا. وخمن ماذا؟ أدويتهم مقفل عليها في عنبر الشحن بالأسفل".

ينصح الأطباء أيضا أن تحضر قارورة الماء الخاصة بك على متن الطائرة، ليس فقط لأنه من المهم شرب كميات كافية من الماء، ولكن إذا كانت هناك اضطرابات في الرحلة، يجب على المضيفات البقاء جالسات، لذلك قد تشعر بالعطش لمدة طويلة قبل أن يحضرن الماء.

وقالت الدكتورة سبيشر "يمكنك أيضا إحضار أكياس شاي النعناع أو الزنجبيل، التي يمكن أن تهدئ معدتك. إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة، فاطلب من مضيفة الطيران بعض الماء الساخن".

عندما تصل المطار

قال الدكتور ألفيس "إنه يجب تجنب المشروبات الغازية مع الوجبات لمدة ساعة على الأقل قبل الصعود إلى الطائرة". وأوضح أن تناول وجبة كبيرة يزيد من فرصة ابتلاع الهواء، وأن كل هذا الغاز سوف يتمدد في المرتفعات العالية. وقد يكون ذلك مؤلما وأحيانا يكون سيئا للغاية، وأضاف أن الألم يكون شديدا لدرجة أن الناس يعتقدون أنهم مصابون بالتهاب الزائدة الدودية.

قالت الدكتورة سبيشر "قبل الصعود إلى الطائرة، خذ ثانية لمراجعة قائمة بكل ما تحتاجه للرحلة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية".

أثناء الرحلة

يجب التحرك قدر الإمكان أثناء الرحلات الجوية لمنع تجلط الأوردة العميقة خصوصا إذا كانت الرحلة طويلة. تحدث الجلطات في الأوردة العميقة عندما تتشكل جلطة دموية داخل الأوردة العميقة الكبيرة في الجسم، وعادة في الساق.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية إلى أهمية الحرص على النهوض كل ساعتين على الأقل. قالت الدكتورة سبيشر "يجب عليك أيضا تمديد وتمرين قدميك وكاحليك أثناء الجلوس".

يجب أن تعلم أن مياه الصنبور في الطائرة غير صالحة للشرب. لذا، إذا كنت تريد تنظيف أسنانك في حمام الطائرة، فاستخدم المياه المعبأة بدلا من مياه الصنبور.

الخطر الصحي الوحيد لا داعي للخوف منه هذه الأيام هو أن يجلس أحد المدخنين بجانبك، لأن التدخين ممنوع على متن الطائرة.