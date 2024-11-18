الذرة الرفيعة.. فوائد صحية جمّة

أفاد موقع "هايلبراكسيس" الألماني بأن الذرة الرفيعة تتمتع بفوائد صحية جمّة، إذ إنها تحد من أمراض الأيض مثل داء السكري، كما أنها مفيدة لمرضى الداء البطني.

دهون فريدة

وأوضح الموقع المعني بالصحة أن الذرة الرفيعة تحتوي على دهون فريدة تعرف باسم "إسترات الأحماض الدهنية لأحماض الهيدروكسي الدهنية"، التي تمتاز بخصائص مضادة لداء السكري ومضادة للالتهابات أيضا كأمراض القلب، وذلك وفقا لنتائج بحث حديث أجراه باحثون من جامعة سيدني الأسترالية وجامعة هوكايدو اليابانية وتم نشره في "مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية".

وتمتاز الذرة الرفيعة أيضا بأنها خالية من الغلوتين، مما يجعلها غذاء مناسبا لمرضى الداء البطني، الذين لا يمكنهم تحمل الغلوتين الموجود في القمح.

يذكر أن الغلوتين هو نوع من البروتين يوجد بشكل طبيعي في بعض الحبوب، مثل القمح والشعير. ويتكون من نوعين من البروتين هما الغلوتينين (glutenin) والغلايادين (gliadin). وهناك بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه الغلوتين، وهي حالة تسمى مرض الاضطرابات الهضمية (celiac disease)؛ عندما يتناول هؤلاء الأشخاص الغلوتين، يتفاعل الجهاز المناعي مع هذا البروتين ويهاجم الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى تلف في الزغابات المعوية (villi) التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية.

ألياف غذائية

كما تعد الذرة الرفيعة غنية بالألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إذ تعمل على تعزيز عملية الهضم وتساعد على إطالة الشعور بالشبع، ما يسهم في الحد من نوبات الجوع الشديد، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الذرة الرفيعة على المعادن مثل الفوسفور والحديد والزنك والكالسيوم وبعض فيتامينات "بي" (B).