أكثر من 20 ألف جراحة لاستخراج أعيرة نارية بالسودان

كشفت لجنة الطوارئ الصحية بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأول السبت، عن إجراء 22 ألف عملية جراحية لاستخراج أعيرة نارية خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ أبريل من العام الماضي.

وأوضح رئيس اللجنة محمد إبراهيم، في بيان مشترك صادر عن مجلس السيادة ووزارة الصحة السودانية، أن عدد المستشفيات العاملة حاليا بلغ 31 من أصل 54 مستشفى، إضافة إلى تشغيل 158 مركزا صحيا من أصل 243، مشيرا إلى أنه جرت "معالجة أكثر من 33 ألف جريح، وإجراء 22 ألف عملية مجانية لاستخراج أعيرة نارية".

وفي أكتوبر من العام الماضي، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان نعمة سعيد عابد إن النظام الصحي في السودان وصل إلى نقطة الانهيار، نتيجة للضغط الكبير على المرافق الصحية وانخفاض قدرتها الاستيعابية، في حين بيّنت المنظمة أن السودانيين يكافحون من أجل الحصول على الرعاية المُنقذِة للحياة، حيث يحتاج قرابة 15 مليون شخص إلى مساعدات صحية عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

وفي السياق ذاته، قدرت دراسة أجراها باحثون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، الأربعاء الماضي، وفاة أكثر من 61 ألف شخص في ولاية الخرطوم خلال الفترة ما بين أبريل 2023 ويونيو 2024، بسبب النزاع والأمراض والمجاعة، فضلا عن الوفيات الطبيعية.