صحة

انتبه.. هذه الأدوية قد تهدد سلامة القيادة

أثناء العطس يغلق قائد السيارة بشكل لاإرادي عينيه لمدة ثانية واحدة تقريبا، ما يعني قيادة السيارة لمسافة 14 مترا تقريبا بدون رؤية الطريق، ما يرفع خطر وقوع حادث. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpa Credit: dpa
بعض الأدوية قد تهدد سلامة وأمان القيادة لتسببها في تأخر ردة الفعل مما يرفع خطر وقوع حادث (وكالة الأنباء الألمانية)
16/11/2024

حذرت مجلة "فاينانس تست" من أن بعض الأدوية قد تهدد سلامة وأمان القيادة لتسببها في تأخر ردة الفعل، مما يرفع خطر وقوع حادث.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه الأدوية تشمل مسكنات الألم، على سبيل المثال المواد الأفيونية ومنها المورفين، وكذلك أدوية الصداع النصفي والمنومات والمهدئات.

كما أن الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان، وبعض قطرات العين وأدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية الحساسية والسكري، قد تمثل مشكلة أثناء القيادة.

دوار ونعاس

ولتجنب خطر الحوادث، ينبغي عدم قيادة السيارة عند تناول هذه الأدوية، لا سيما عندما يشعر المرء بالدوار والنعاس وضعف التركيز.

وبشكل عام، يتعين على أي شخص يتناول أي دواء أن يُلقي نظرة على النشرة الداخلية لمعرفة ما إذا كان هذا الدواء يمكن أن يؤثر سلبا على قدرته على القيادة بأمان.

وينبغي أيضا مراعاة أن توفر الدواء من دون وصفة طبية لا يعني أنه ليس له آثار جانبية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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