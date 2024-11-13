ما أسباب زُرقة الشفاه؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن زرقة الشفاه لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير. وأوضحت المؤسسة أن زُرقة الشفاه غالبا ما ترجع إلى برودة الطقس خلال فصل الشتاء، غير أنها قد تدق ناقوس الخطر وتنذر بالإصابة بمرض خطير لأنها قد تشير إلى نقص الإمداد بالأكسجين.

أمراض القلب

وقد يشير نقص الإمداد بالأكسجين إلى أمراض القلب مثل قصور القلب؛ حيث لا يقوم القلب بضخ الدم على نحو كاف. كما قد يشير ذلك إلى جلطة دموية تستلزم الخضوع للرعاية الطبية الفورية.

أمراض الرئة

وقد يرجع سبب نقص الإمداد بالأكسجين أيضا إلى أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن والربو، إذ يتسبب القصور الوظيفي للرئة في نقص الإمداد بالأكسجين. وقد يكون التدخين الشره سببا آخر، لأنه يشكل ضغطا وعبئا على الرئتين، يؤدي إلى تدهور إمدادات الأكسجين.

وعلى أي حال، تعد زُرقة الشفاه حالة طبية خطيرة تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.