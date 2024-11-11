كيف تحمي أسنانك من الصرير؟

يمكن أن يكون ألم الفك والأسنان المهترئة والصداع الغامض علامات واضحة على صرير الأسنان، لكن العديد من الأشخاص لا يدركون أنهم يفعلون ذلك، حتى يطرح طبيب الأسنان الموضوع في موعد روتيني، أو يشير أحد الزوجين الذي يعاني منذ فترة طويلة من الضوضاء غير السارة الصادرة من الوسادة المجاورة.

ما صرير الأسنان؟

صرير الأسنان حالة يطبق فيها الشخص أسنانه أو يحك بعضها بعضا حكا شديدا، وفي بعض الأحيان قد يكون الضغط قويا لدرجة صدور صوت صرير، ويكون واضحا لدى من يعانون من هذه المشكلة في الليل أثناء النوم، ويؤدي صرير الأسنان على المدى الطويل إلى حدوث مشاكل في الفك والأسنان.

وعندما تلتقي أسنان الفكين العلوي والسفلي أثناء الصريف (أو الصرير) تحك بعضها وتصطك، وهذا يؤدي إلى تآكل طبقة المينا الخارجية القوية، مما يجعلها أضعف، ويؤدي إلى حدوث مضاعفات أخرى.

ما الأسباب الأكثر شيوعا لصرير الأسنان؟

يقول طبيب الأسنان الدكتور توم كروفورد كلارك في حوار مع صحيفة تلغراف البريطانية: "إن السبب الأكثر شيوعا لصرير الأسنان هو التوتر. كما يمكن أن يحدث بسبب اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم، ويمكن أن تؤدي بعض الأدوية أيضا إلى حدوث ذلك".

كيف تتوقف عن صرير أسنانك؟

في بعض الحالات، لا يمكن منع صرير الأسنان تماما، ولكن هناك العديد من الطرق لحماية أسنانك من التلف وتقليل صرير الأسنان الذي يحدث طوال اليوم والليل.

1- استرخ قبل النوم واجعل لك نظام نوم جيد

تقول الدكتورة أديتي ديساي طبيبة الأسنان المتخصصة في النوم ورئيسة الجمعية البريطانية لطب الأسنان والنوم: "أي شيء يساعد في إبعاد العقل عن التوتر من شأنه أن يساعد في الحد من الضرر الناتج عن صرير الأسنان".

الحفاظ على نظام نوم جيد يمكن أن يساعد أيضا في الحد من صرير الأسنان في الليل على وجه الخصوص.

يقول الدكتور كلارك: "حاول أن يكون لديك أقل تشتيت قبل النوم، لذا تجنب القيام بالرد على رسائل البريد الإلكتروني من المنزل قبل أن تنام أو البقاء مستيقظا حتى وقت متأخر لمشاهدة مقاطع الفيديو على هاتفك".

2- تجنب المنشطات

يقول الدكتور ديساي: "إن الحد من التدخين وتقليل تناول الكافيين أو تجنبه بعد منتصف النهار يمكن أن يقلل من صرير الأسنان".

3- احصل على واقي فم جيد

يمكن أن يمنع واقي الفم night guard الذي يغطي أسنانك من التلف الناتج عن صرير الأسنان في الليل، ولكن فقط إذا اخترت الواقي المناسب.

بدلا من التسرع في شراء واقي الفم عبر الإنترنت، احصل على واقي مناسب من قبل أخصائي، وقم بذلك بعد التحدث إلى طبيب أسنان متخصص في النوم أيضا كما ينصح الدكتور كلارك وذلك لاستبعاد أي اضطراب في النوم.

4- انبته لأسنانك في النهار

في حين أن صرير الأسنان أثناء النوم غالبا ما يكون هو الأكثر ضررا، فإن صرير الأسنان دون وعي طوال اليوم يمكن أن يتسبب في تعزيز هذا السلوك وطحن الأسنان أكثر في الليل.

5- اترك مضغ العلكة

من المهم بشكل خاص التوقف عن مضغ العلكة إذا كنت تعاني من صرير الأسنان لفترة طويلة. يقول الدكتور كلارك: "لأن مينا أسنانك سوف يتآكل، لذا فإن المضغ المتكرر يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الضرر، أسنانك من المفترض أن تحتك معا لمدة 15 إلى 30 دقيقة فقط في اليوم، أثناء تناول الطعام. مضغ العلكة يزيد فقط من هذا ويسبب احتمالية حدوث مشاكل الأسنان."