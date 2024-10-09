‫هذه الأعراض تنذر بالتهاب المريء لدى الأطفال

قالت الجمعية الألمانية للطب العام ‫وطب الأسرة إن بعض الأعراض تنذر بإصابة الطفل بالتهاب المريء.

وتشمل الأعراض:

رفض الطعام

الغثيان

القيء

آلام البطن

آلاما في القفص الصدري

صعوبات ‫البلع

فقدان الوزن

‫وأوضحت الجمعية أن التهاب المريء لدى الأطفال يحدث غالبا كنتيجة ‫للحساسية مثل حساسية الأنف أو حساسية الطعام كحساسية الحليب أو البيض أو ‫القمح أو الصويا، بالإضافة إلى الربو.

‫ويتم علاج التهاب المريء لدى الأطفال بواسطة الأدوية مثل مثبطات مضخة ‫البروتون والكورتيزون الموضعي عن طريق الفم، إلى جانب تعديل النظام ‫الغذائي (تجنب مسببات الحساسية).

‫وإذا كان الطفل يعاني من تضيق المريء، فإنه يتم توسيع المريء بواسطة ‫المنظار.