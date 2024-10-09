هذه الأعراض تنذر بالتهاب المريء لدى الأطفال
9/10/2024
قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إن بعض الأعراض تنذر بإصابة الطفل بالتهاب المريء.
وتشمل الأعراض:
- رفض الطعام
- الغثيان
- القيء
- آلام البطن
- آلاما في القفص الصدري
- صعوبات البلع
- فقدان الوزن
وأوضحت الجمعية أن التهاب المريء لدى الأطفال يحدث غالبا كنتيجة للحساسية مثل حساسية الأنف أو حساسية الطعام كحساسية الحليب أو البيض أو القمح أو الصويا، بالإضافة إلى الربو.
ويتم علاج التهاب المريء لدى الأطفال بواسطة الأدوية مثل مثبطات مضخة البروتون والكورتيزون الموضعي عن طريق الفم، إلى جانب تعديل النظام الغذائي (تجنب مسببات الحساسية).
وإذا كان الطفل يعاني من تضيق المريء، فإنه يتم توسيع المريء بواسطة المنظار.
المصدر : الألمانية