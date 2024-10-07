فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الدقيق

قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل -اليوم الاثنين- إن العالمين فيكتور أمبروس وجاري روفكون فازا بجائزة نوبل للطب لعام 2024 لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الدقيق (ميكرو آر إن إيه) ومعرفة دوره في تنظيم الجينات.

وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب، ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة (1.1 مليون دولار).

وجائزة نوبل للطب أولى جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها سنويا.

وتمنح الجوائز في مجالات العلوم والأدب والسلام. ومن المقرر إعلان الجوائز الخمس المتبقية خلال الأيام المقبلة.