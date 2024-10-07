صحة

فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الدقيق

Thomas Perlmann, secretary of the Nobel Assembly and the Nobel Committee, speaks as Victor Ambros and Gary Ruvkun are awarded this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine, which was announced during a press conference at the Karolinska Institute, in Stockholm, Sweden, October 7, 2024. Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
نوبل للطب أولى جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها سنويا (رويترز)
7/10/2024-|آخر تحديث: 7/10/202401:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل -اليوم الاثنين- إن العالمين فيكتور أمبروس وجاري روفكون فازا بجائزة نوبل للطب لعام 2024 لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الدقيق (ميكرو آر إن إيه) ومعرفة دوره في تنظيم الجينات.

وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب، ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة (1.1 مليون دولار).

وجائزة نوبل للطب أولى جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها سنويا.

وتمنح الجوائز في مجالات العلوم والأدب والسلام. ومن المقرر إعلان الجوائز الخمس المتبقية خلال الأيام المقبلة.

المصدر : رويترز

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